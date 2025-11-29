- Incremento
Total de Trades:
74
Transacciones Rentables:
62 (83.78%)
Transacciones Irrentables:
12 (16.22%)
Mejor transacción:
16.23 GBP
Peor transacción:
-7.33 GBP
Beneficio Bruto:
56.63 GBP (5 697 pips)
Pérdidas Brutas:
-29.17 GBP (3 091 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (9.19 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
17.78 GBP (2)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
72.70%
Carga máxima del depósito:
3.47%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
1.65
Transacciones Largas:
37 (50.00%)
Transacciones Cortas:
37 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.94
Beneficio Esperado:
0.37 GBP
Beneficio medio:
0.91 GBP
Pérdidas medias:
-2.43 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-16.46 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.46 GBP (3)
Crecimiento al mes:
2.75%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.65 GBP
Máxima:
16.61 GBP (1.64%)
Reducción relativa:
De balance:
1.63% (16.54 GBP)
De fondos:
3.59% (36.29 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|20
|AUDNZD
|15
|GBPCHF
|12
|AUDCAD
|12
|USDCAD
|5
|GBPUSD
|4
|EURGBP
|3
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDCAD
|6
|AUDNZD
|4
|GBPCHF
|7
|AUDCAD
|5
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|5
|EURGBP
|3
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDCAD
|712
|AUDNZD
|819
|GBPCHF
|-1K
|AUDCAD
|769
|USDCAD
|410
|GBPUSD
|248
|EURGBP
|338
|NZDUSD
|196
|EURUSD
|133
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Mejor transacción: +16.23 GBP
Peor transacción: -7 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +9.19 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -16.46 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.39 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.42 × 139
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 3866
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.64 × 11
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.67 × 505
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
