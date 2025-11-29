- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
72
盈利交易:
60 (83.33%)
亏损交易:
12 (16.67%)
最好交易:
16.23 GBP
最差交易:
-7.33 GBP
毛利:
55.95 GBP (5 559 pips)
毛利亏损:
-29.13 GBP (3 091 pips)
最大连续赢利:
13 (9.19 GBP)
最大连续盈利:
17.78 GBP (2)
夏普比率:
0.16
交易活动:
74.20%
最大入金加载:
3.47%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
21 小时
采收率:
1.61
长期交易:
37 (51.39%)
短期交易:
35 (48.61%)
利润因子:
1.92
预期回报:
0.37 GBP
平均利润:
0.93 GBP
平均损失:
-2.43 GBP
最大连续失误:
3 (-16.46 GBP)
最大连续亏损:
-16.46 GBP (3)
每月增长:
2.68%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.65 GBP
最大值:
16.61 GBP (1.64%)
相对跌幅:
结余:
1.63% (16.54 GBP)
净值:
3.59% (36.29 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|20
|AUDNZD
|14
|GBPCHF
|12
|AUDCAD
|12
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|4
|EURGBP
|3
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|6
|AUDNZD
|4
|GBPCHF
|7
|AUDCAD
|5
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|2
|EURGBP
|3
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|712
|AUDNZD
|783
|GBPCHF
|-1K
|AUDCAD
|769
|GBPUSD
|248
|USDCAD
|308
|EURGBP
|338
|NZDUSD
|196
|EURUSD
|133
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.23 GBP
最差交易: -7 GBP
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +9.19 GBP
最大连续亏损: -16.46 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.39 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.42 × 139
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 3866
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.64 × 11
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.67 × 505
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
1K
GBP
GBP
4
100%
72
83%
74%
1.92
0.37
GBP
GBP
4%
1:500