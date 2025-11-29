SignaleKategorien
Savell Martin

ICM ValeryTrading

Savell Martin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
74
Gewinntrades:
62 (83.78%)
Verlusttrades:
12 (16.22%)
Bester Trade:
16.23 GBP
Schlechtester Trade:
-7.33 GBP
Bruttoprofit:
56.63 GBP (5 697 pips)
Bruttoverlust:
-29.17 GBP (3 091 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (9.19 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
17.78 GBP (2)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
72.70%
Max deposit load:
3.47%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
1.65
Long-Positionen:
37 (50.00%)
Short-Positionen:
37 (50.00%)
Profit-Faktor:
1.94
Mathematische Gewinnerwartung:
0.37 GBP
Durchschnittlicher Profit:
0.91 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-2.43 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-16.46 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16.46 GBP (3)
Wachstum pro Monat :
2.75%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.65 GBP
Maximaler:
16.61 GBP (1.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.63% (16.54 GBP)
Kapital:
3.59% (36.29 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCAD 20
AUDNZD 15
GBPCHF 12
AUDCAD 12
USDCAD 5
GBPUSD 4
EURGBP 3
NZDUSD 2
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD 6
AUDNZD 4
GBPCHF 7
AUDCAD 5
USDCAD 3
GBPUSD 5
EURGBP 3
NZDUSD 2
EURUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD 712
AUDNZD 819
GBPCHF -1K
AUDCAD 769
USDCAD 410
GBPUSD 248
EURGBP 338
NZDUSD 196
EURUSD 133
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.23 GBP
Schlechtester Trade: -7 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.19 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.46 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

DooGroup-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
MilliyFXGlobal-Server
0.39 × 18
ICMarketsEU-MT5-2
0.42 × 139
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 3866
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 505
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
noch 117 ...
Keine Bewertungen
2025.12.11 07:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 16:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 15:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 09:14
Share of trading days is too low
2025.12.01 09:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 08:03
Share of trading days is too low
2025.12.01 08:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.29 11:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 11:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 11:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.29 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
