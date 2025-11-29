- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
74
Negociações com lucro:
62 (83.78%)
Negociações com perda:
12 (16.22%)
Melhor negociação:
16.23 GBP
Pior negociação:
-7.33 GBP
Lucro bruto:
56.63 GBP (5 697 pips)
Perda bruta:
-29.17 GBP (3 091 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (9.19 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
17.78 GBP (2)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
72.70%
Depósito máximo carregado:
3.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
1.65
Negociações longas:
37 (50.00%)
Negociações curtas:
37 (50.00%)
Fator de lucro:
1.94
Valor esperado:
0.37 GBP
Lucro médio:
0.91 GBP
Perda média:
-2.43 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-16.46 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-16.46 GBP (3)
Crescimento mensal:
2.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.65 GBP
Máximo:
16.61 GBP (1.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.63% (16.54 GBP)
Pelo Capital Líquido:
3.59% (36.29 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|20
|AUDNZD
|15
|GBPCHF
|12
|AUDCAD
|12
|USDCAD
|5
|GBPUSD
|4
|EURGBP
|3
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD
|6
|AUDNZD
|4
|GBPCHF
|7
|AUDCAD
|5
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|5
|EURGBP
|3
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD
|712
|AUDNZD
|819
|GBPCHF
|-1K
|AUDCAD
|769
|USDCAD
|410
|GBPUSD
|248
|EURGBP
|338
|NZDUSD
|196
|EURUSD
|133
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.23 GBP
Pior negociação: -7 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +9.19 GBP
Máxima perda consecutiva: -16.46 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.39 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.42 × 139
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 3866
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.64 × 11
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.67 × 505
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
