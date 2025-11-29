- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
74
利益トレード:
62 (83.78%)
損失トレード:
12 (16.22%)
ベストトレード:
16.23 GBP
最悪のトレード:
-7.33 GBP
総利益:
56.63 GBP (5 697 pips)
総損失:
-29.17 GBP (3 091 pips)
最大連続の勝ち:
13 (9.19 GBP)
最大連続利益:
17.78 GBP (2)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
72.70%
最大入金額:
3.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
1.65
長いトレード:
37 (50.00%)
短いトレード:
37 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.94
期待されたペイオフ:
0.37 GBP
平均利益:
0.91 GBP
平均損失:
-2.43 GBP
最大連続の負け:
3 (-16.46 GBP)
最大連続損失:
-16.46 GBP (3)
月間成長:
2.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.65 GBP
最大の:
16.61 GBP (1.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.63% (16.54 GBP)
エクイティによる:
3.59% (36.29 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|20
|AUDNZD
|15
|GBPCHF
|12
|AUDCAD
|12
|USDCAD
|5
|GBPUSD
|4
|EURGBP
|3
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD
|6
|AUDNZD
|4
|GBPCHF
|7
|AUDCAD
|5
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|5
|EURGBP
|3
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD
|712
|AUDNZD
|819
|GBPCHF
|-1K
|AUDCAD
|769
|USDCAD
|410
|GBPUSD
|248
|EURGBP
|338
|NZDUSD
|196
|EURUSD
|133
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.23 GBP
最悪のトレード: -7 GBP
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +9.19 GBP
最大連続損失: -16.46 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.39 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.42 × 139
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 3866
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.64 × 11
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.67 × 505
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
