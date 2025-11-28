- Прирост
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
33 (97.05%)
Убыточных трейдов:
1 (2.94%)
Лучший трейд:
43.13 USD
Худший трейд:
-12.91 USD
Общая прибыль:
294.77 USD (23 762 pips)
Общий убыток:
-15.11 USD (1 227 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (170.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
170.48 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.91
Торговая активность:
47.68%
Макс. загрузка депозита:
1.61%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
20.87
Длинных трейдов:
26 (76.47%)
Коротких трейдов:
8 (23.53%)
Профит фактор:
19.51
Мат. ожидание:
8.23 USD
Средняя прибыль:
8.93 USD
Средний убыток:
-15.11 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-12.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.91 USD (1)
Прирост в месяц:
11.20%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
13.40 USD (0.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.48% (12.94 USD)
По эквити:
2.97% (79.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|GBPCAD
|4
|GBPNZD
|3
|AUDCAD
|2
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|185
|GBPCAD
|55
|GBPNZD
|24
|AUDCAD
|2
|AUDJPY
|12
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|19K
|GBPCAD
|1.4K
|GBPNZD
|1.6K
|AUDCAD
|198
|AUDJPY
|323
|GBPUSD
|28
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +43.13 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +170.48 USD
Макс. убыток в серии: -12.91 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
TickmillEU-Live
|0.40 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.67 × 84
|
OxSecurities-Live
|0.67 × 3
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
itexsys-Platform
|0.88 × 8
|
Darwinex-Live
|0.95 × 310
|
Exness-MT5Real8
|0.99 × 176
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
Exness-MT5Real7
|2.00 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|2.19 × 64
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 116
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.25 × 1073
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
Tickmill-Live
|2.34 × 11780
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.51 × 849
