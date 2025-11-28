СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gaby Tickmill
Gerardo Llanos

Gaby Tickmill

Gerardo Llanos
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 11%
Tickmill-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
33 (97.05%)
Убыточных трейдов:
1 (2.94%)
Лучший трейд:
43.13 USD
Худший трейд:
-12.91 USD
Общая прибыль:
294.77 USD (23 762 pips)
Общий убыток:
-15.11 USD (1 227 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (170.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
170.48 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.91
Торговая активность:
47.68%
Макс. загрузка депозита:
1.61%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
20.87
Длинных трейдов:
26 (76.47%)
Коротких трейдов:
8 (23.53%)
Профит фактор:
19.51
Мат. ожидание:
8.23 USD
Средняя прибыль:
8.93 USD
Средний убыток:
-15.11 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-12.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.91 USD (1)
Прирост в месяц:
11.20%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
13.40 USD (0.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.48% (12.94 USD)
По эквити:
2.97% (79.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 23
GBPCAD 4
GBPNZD 3
AUDCAD 2
AUDJPY 1
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 185
GBPCAD 55
GBPNZD 24
AUDCAD 2
AUDJPY 12
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 19K
GBPCAD 1.4K
GBPNZD 1.6K
AUDCAD 198
AUDJPY 323
GBPUSD 28
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +43.13 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +170.48 USD
Макс. убыток в серии: -12.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
TickmillEU-Live
0.40 × 5
FusionMarkets-Live
0.67 × 84
OxSecurities-Live
0.67 × 3
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
itexsys-Platform
0.88 × 8
Darwinex-Live
0.95 × 310
Exness-MT5Real8
0.99 × 176
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
Exness-MT5Real7
2.00 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
DooTechnology-Live
2.19 × 64
RoboForex-ECN
2.23 × 116
ICMarketsSC-MT5-2
2.25 × 1073
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
Tickmill-Live
2.34 × 11780
ICMarketsSC-MT5-4
2.51 × 849
еще 64...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.23 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 11:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 10:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 18:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.28 18:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 18:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gaby Tickmill
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
3K
USD
5
0%
34
97%
48%
19.50
8.23
USD
3%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.