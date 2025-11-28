- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
35
利益トレード:
33 (94.28%)
損失トレード:
2 (5.71%)
ベストトレード:
43.13 USD
最悪のトレード:
-12.91 USD
総利益:
294.77 USD (23 762 pips)
総損失:
-15.23 USD (1 228 pips)
最大連続の勝ち:
19 (170.48 USD)
最大連続利益:
170.48 USD (19)
シャープレシオ:
0.89
取引アクティビティ:
53.32%
最大入金額:
1.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
20.86
長いトレード:
26 (74.29%)
短いトレード:
9 (25.71%)
プロフィットファクター:
19.35
期待されたペイオフ:
7.99 USD
平均利益:
8.93 USD
平均損失:
-7.62 USD
最大連続の負け:
1 (-12.91 USD)
最大連続損失:
-12.91 USD (1)
月間成長:
11.19%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
13.40 USD (0.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.48% (12.94 USD)
エクイティによる:
2.97% (79.13 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|GBPCAD
|4
|GBPNZD
|3
|AUDCAD
|2
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|185
|GBPCAD
|55
|GBPNZD
|24
|AUDCAD
|2
|AUDJPY
|12
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|19K
|GBPCAD
|1.4K
|GBPNZD
|1.6K
|AUDCAD
|198
|AUDJPY
|323
|GBPUSD
|28
|AUDUSD
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +43.13 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +170.48 USD
最大連続損失: -12.91 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
FusionMarkets-Live
|0.67 × 84
|
OxSecurities-Live
|0.67 × 3
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
itexsys-Platform
|0.88 × 8
|
Darwinex-Live
|0.95 × 310
|
Exness-MT5Real8
|0.99 × 176
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
VTMarkets-Live
|1.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
Exness-MT5Real7
|2.00 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|2.19 × 64
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 116
|
Tickmill-Live
|2.23 × 13524
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.24 × 1079
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
