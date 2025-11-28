シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Gaby Tickmill
Gerardo Llanos

Gaby Tickmill

Gerardo Llanos
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 11%
Tickmill-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
35
利益トレード:
33 (94.28%)
損失トレード:
2 (5.71%)
ベストトレード:
43.13 USD
最悪のトレード:
-12.91 USD
総利益:
294.77 USD (23 762 pips)
総損失:
-15.23 USD (1 228 pips)
最大連続の勝ち:
19 (170.48 USD)
最大連続利益:
170.48 USD (19)
シャープレシオ:
0.89
取引アクティビティ:
53.32%
最大入金額:
1.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
20.86
長いトレード:
26 (74.29%)
短いトレード:
9 (25.71%)
プロフィットファクター:
19.35
期待されたペイオフ:
7.99 USD
平均利益:
8.93 USD
平均損失:
-7.62 USD
最大連続の負け:
1 (-12.91 USD)
最大連続損失:
-12.91 USD (1)
月間成長:
11.19%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
13.40 USD (0.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.48% (12.94 USD)
エクイティによる:
2.97% (79.13 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 23
GBPCAD 4
GBPNZD 3
AUDCAD 2
AUDJPY 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 185
GBPCAD 55
GBPNZD 24
AUDCAD 2
AUDJPY 12
GBPUSD 1
AUDUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 19K
GBPCAD 1.4K
GBPNZD 1.6K
AUDCAD 198
AUDJPY 323
GBPUSD 28
AUDUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +43.13 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +170.48 USD
最大連続損失: -12.91 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
TickmillEU-Live
0.33 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
FusionMarkets-Live
0.67 × 84
OxSecurities-Live
0.67 × 3
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
itexsys-Platform
0.88 × 8
Darwinex-Live
0.95 × 310
Exness-MT5Real8
0.99 × 176
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
VTMarkets-Live
1.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
Exness-MT5Real7
2.00 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
DooTechnology-Live
2.19 × 64
RoboForex-ECN
2.23 × 116
Tickmill-Live
2.23 × 13524
ICMarketsSC-MT5-2
2.24 × 1079
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
65 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.23 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 11:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 10:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 18:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.28 18:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 18:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Gaby Tickmill
30 USD/月
11%
0
0
USD
3K
USD
5
0%
35
94%
53%
19.35
7.99
USD
3%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください