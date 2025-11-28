- Crescimento
Negociações:
35
Negociações com lucro:
33 (94.28%)
Negociações com perda:
2 (5.71%)
Melhor negociação:
43.13 USD
Pior negociação:
-12.91 USD
Lucro bruto:
294.77 USD (23 762 pips)
Perda bruta:
-15.23 USD (1 228 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (170.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
170.48 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.89
Atividade de negociação:
53.32%
Depósito máximo carregado:
1.61%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
20.86
Negociações longas:
26 (74.29%)
Negociações curtas:
9 (25.71%)
Fator de lucro:
19.35
Valor esperado:
7.99 USD
Lucro médio:
8.93 USD
Perda média:
-7.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-12.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12.91 USD (1)
Crescimento mensal:
11.19%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
13.40 USD (0.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.48% (12.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.97% (79.13 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|GBPCAD
|4
|GBPNZD
|3
|AUDCAD
|2
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|185
|GBPCAD
|55
|GBPNZD
|24
|AUDCAD
|2
|AUDJPY
|12
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|19K
|GBPCAD
|1.4K
|GBPNZD
|1.6K
|AUDCAD
|198
|AUDJPY
|323
|GBPUSD
|28
|AUDUSD
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +43.13 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +170.48 USD
Máxima perda consecutiva: -12.91 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
FusionMarkets-Live
|0.67 × 84
|
OxSecurities-Live
|0.67 × 3
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
itexsys-Platform
|0.88 × 8
|
Darwinex-Live
|0.95 × 310
|
Exness-MT5Real8
|0.99 × 176
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
VTMarkets-Live
|1.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
Exness-MT5Real7
|2.00 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|2.19 × 64
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 116
|
Tickmill-Live
|2.23 × 13524
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.24 × 1079
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
