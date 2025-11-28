- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
35
盈利交易:
33 (94.28%)
亏损交易:
2 (5.71%)
最好交易:
43.13 USD
最差交易:
-12.91 USD
毛利:
294.77 USD (23 762 pips)
毛利亏损:
-15.23 USD (1 228 pips)
最大连续赢利:
19 (170.48 USD)
最大连续盈利:
170.48 USD (19)
夏普比率:
0.89
交易活动:
51.10%
最大入金加载:
1.61%
最近交易:
33 几分钟前
每周交易:
8
平均持有时间:
15 小时
采收率:
20.86
长期交易:
26 (74.29%)
短期交易:
9 (25.71%)
利润因子:
19.35
预期回报:
7.99 USD
平均利润:
8.93 USD
平均损失:
-7.62 USD
最大连续失误:
1 (-12.91 USD)
最大连续亏损:
-12.91 USD (1)
每月增长:
11.19%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
13.40 USD (0.51%)
相对跌幅:
结余:
0.48% (12.94 USD)
净值:
2.97% (79.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|GBPCAD
|4
|GBPNZD
|3
|AUDCAD
|2
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|185
|GBPCAD
|55
|GBPNZD
|24
|AUDCAD
|2
|AUDJPY
|12
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|19K
|GBPCAD
|1.4K
|GBPNZD
|1.6K
|AUDCAD
|198
|AUDJPY
|323
|GBPUSD
|28
|AUDUSD
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +43.13 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +170.48 USD
最大连续亏损: -12.91 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
FusionMarkets-Live
|0.67 × 84
|
OxSecurities-Live
|0.67 × 3
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
itexsys-Platform
|0.88 × 8
|
Darwinex-Live
|0.95 × 310
|
Exness-MT5Real8
|0.99 × 176
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
VTMarkets-Live
|1.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
Exness-MT5Real7
|2.00 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|2.19 × 64
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 116
|
Tickmill-Live
|2.23 × 13524
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.24 × 1075
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
11%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
5
0%
35
94%
51%
19.35
7.99
USD
USD
3%
1:500