- 자본
- 축소
트레이드:
45
이익 거래:
38 (84.44%)
손실 거래:
7 (15.56%)
최고의 거래:
43.13 USD
최악의 거래:
-191.79 USD
총 수익:
367.90 USD (28 281 pips)
총 손실:
-439.98 USD (39 404 pips)
연속 최대 이익:
19 (170.48 USD)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
64.48%
최대 입금량:
3.55%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.19
롱(주식매수):
32 (71.11%)
숏(주식차입매도):
13 (28.89%)
수익 요인:
0.84
기대수익:
-1.60 USD
평균 이익:
9.68 USD
평균 손실:
-62.85 USD
연속 최대 손실:
3 (-367.85 USD)
연속 최대 손실:
-367.85 USD (3)
월별 성장률:
-6.35%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
75.98 USD
최대한의:
382.98 USD (13.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.80% (383.21 USD)
자본금별:
27.34% (812.13 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|GBPNZD
|4
|GBPCAD
|4
|AUDUSD
|3
|AUDCAD
|2
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-184
|GBPNZD
|38
|GBPCAD
|55
|AUDUSD
|4
|AUDCAD
|2
|AUDJPY
|12
|GBPUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-16K
|GBPNZD
|2.4K
|GBPCAD
|1.4K
|AUDUSD
|212
|AUDCAD
|198
|AUDJPY
|323
|GBPUSD
|28
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +43.13 USD
최악의 거래: -192 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +170.48 USD
연속 최대 손실: -367.85 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
FusionMarkets-Live
|0.67 × 84
|
OxSecurities-Live
|0.67 × 3
|
Darwinex-Live
|0.82 × 319
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
itexsys-Platform
|0.88 × 8
|
Exness-MT5Real8
|0.99 × 176
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
VTMarkets-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 17
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|2.19 × 64
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.22 × 1096
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 116
|
Tickmill-Live
|2.24 × 13524
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
6
0%
45
84%
64%
0.83
-1.60
USD
USD
27%
1:500