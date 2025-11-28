SignaleKategorien
Gerardo Llanos

Gaby Tickmill

Gerardo Llanos
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 11%
Tickmill-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
35
Gewinntrades:
33 (94.28%)
Verlusttrades:
2 (5.71%)
Bester Trade:
43.13 USD
Schlechtester Trade:
-12.91 USD
Bruttoprofit:
294.77 USD (23 762 pips)
Bruttoverlust:
-15.29 USD (1 228 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (170.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
170.48 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.89
Trading-Aktivität:
54.33%
Max deposit load:
1.61%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
20.86
Long-Positionen:
26 (74.29%)
Short-Positionen:
9 (25.71%)
Profit-Faktor:
19.28
Mathematische Gewinnerwartung:
7.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-12.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12.91 USD (1)
Wachstum pro Monat :
8.84%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 USD
Maximaler:
13.40 USD (0.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.48% (12.94 USD)
Kapital:
2.97% (79.13 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 23
GBPCAD 4
GBPNZD 3
AUDCAD 2
AUDJPY 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 185
GBPCAD 55
GBPNZD 24
AUDCAD 2
AUDJPY 12
GBPUSD 1
AUDUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 19K
GBPCAD 1.4K
GBPNZD 1.6K
AUDCAD 198
AUDJPY 323
GBPUSD 28
AUDUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +43.13 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +170.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.91 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
TickmillEU-Live
0.33 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
FusionMarkets-Live
0.67 × 84
OxSecurities-Live
0.67 × 3
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
itexsys-Platform
0.88 × 8
Darwinex-Live
0.98 × 310
Exness-MT5Real8
0.99 × 176
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
VTMarkets-Live
1.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
Exness-MT5Real7
2.00 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
DooTechnology-Live
2.19 × 64
RoboForex-ECN
2.23 × 116
Tickmill-Live
2.24 × 13524
ICMarketsSC-MT5-2
2.24 × 1079
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
Keine Bewertungen
2025.12.23 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 11:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 10:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 18:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.28 18:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 18:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gaby Tickmill
30 USD pro Monat
11%
0
0
USD
3K
USD
5
0%
35
94%
54%
19.27
7.99
USD
3%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.