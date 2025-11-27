СигналыРазделы
SAPA TAUFIK

Relive Trader EA

SAPA TAUFIK
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2025 -8%
RockWest-Server
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
17 (54.83%)
Убыточных трейдов:
14 (45.16%)
Лучший трейд:
72.17 USD
Худший трейд:
-51.38 USD
Общая прибыль:
383.41 USD (38 533 pips)
Общий убыток:
-462.63 USD (46 181 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (154.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
154.02 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
75.72%
Макс. загрузка депозита:
4.81%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
-0.36
Длинных трейдов:
20 (64.52%)
Коротких трейдов:
11 (35.48%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-2.56 USD
Средняя прибыль:
22.55 USD
Средний убыток:
-33.05 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-195.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-195.24 USD (4)
Прирост в месяц:
-7.91%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
94.44 USD
Максимальная:
221.56 USD (19.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.65% (221.48 USD)
По эквити:
4.66% (45.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r -79
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r -7.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +72.17 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +154.02 USD
Макс. убыток в серии: -195.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RockWest-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Relive Trader EA

I make the same signals, using the same bot
  • Bot Relive Trader EA In XAUUSD / Gold
  • Stoploss Always Available
  • Single Trade Entry, Fix Lot
  • Risk Reward 1:2
  • Scalping, Swing And Intraday
  • On Friday, trade close, Before 2-4 Hour
  • Trade on Asia, Euro & Us session
  • Filtered On News

All Question PM, Please Patience For Reply

Regards

Sapa
Нет отзывов
2025.12.23 17:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 06:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 23:34
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.27 23:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 23:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
