- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
17 (54.83%)
Убыточных трейдов:
14 (45.16%)
Лучший трейд:
72.17 USD
Худший трейд:
-51.38 USD
Общая прибыль:
383.41 USD (38 533 pips)
Общий убыток:
-462.63 USD (46 181 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (154.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
154.02 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
75.72%
Макс. загрузка депозита:
4.81%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
-0.36
Длинных трейдов:
20 (64.52%)
Коротких трейдов:
11 (35.48%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-2.56 USD
Средняя прибыль:
22.55 USD
Средний убыток:
-33.05 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-195.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-195.24 USD (4)
Прирост в месяц:
-7.91%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
94.44 USD
Максимальная:
221.56 USD (19.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.65% (221.48 USD)
По эквити:
4.66% (45.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|-79
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|-7.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +72.17 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +154.02 USD
Макс. убыток в серии: -195.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RockWest-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Relive Trader EA
I make the same signals, using the same bot
- Bot Relive Trader EA In XAUUSD / Gold
- Stoploss Always Available
- Single Trade Entry, Fix Lot
- Risk Reward 1:2
- Scalping, Swing And Intraday
- On Friday, trade close, Before 2-4 Hour
- Trade on Asia, Euro & Us session
- Filtered On News
All Question PM, Please Patience For Reply
RegardsSapa
Нет отзывов
