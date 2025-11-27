SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Relive Trader EA
SAPA TAUFIK

Relive Trader EA

SAPA TAUFIK
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -13%
RockWest-Server
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
17 (51.51%)
Negociações com perda:
16 (48.48%)
Melhor negociação:
72.17 USD
Pior negociação:
-51.38 USD
Lucro bruto:
383.41 USD (38 533 pips)
Perda bruta:
-517.45 USD (51 803 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (154.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
154.02 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
77.89%
Depósito máximo carregado:
4.81%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
-0.51
Negociações longas:
21 (63.64%)
Negociações curtas:
12 (36.36%)
Fator de lucro:
0.74
Valor esperado:
-4.06 USD
Lucro médio:
22.55 USD
Perda média:
-32.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-195.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-195.24 USD (4)
Crescimento mensal:
-16.82%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
134.04 USD
Máximo:
261.16 USD (23.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.17% (261.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.66% (45.67 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.r 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.r -134
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.r -13K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +72.17 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +154.02 USD
Máxima perda consecutiva: -195.24 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RockWest-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Relive Trader EA

I make the same signals, using the same bot
  • Bot Relive Trader EA In XAUUSD / Gold
  • Stoploss Always Available
  • Single Trade Entry, Fix Lot
  • Risk Reward 1:2
  • Scalping, Swing And Intraday
  • On Friday, trade close, Before 2-4 Hour
  • Trade on Asia, Euro & Us session
  • Filtered On News

All Question PM, Please Patience For Reply

Regards

Sapa
2025.12.23 17:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 06:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 23:34
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.27 23:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 23:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
