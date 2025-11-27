シグナルセクション
SAPA TAUFIK

Relive Trader EA

SAPA TAUFIK
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
月額  39  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -13%
RockWest-Server
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
17 (51.51%)
損失トレード:
16 (48.48%)
ベストトレード:
72.17 USD
最悪のトレード:
-51.38 USD
総利益:
383.41 USD (38 533 pips)
総損失:
-517.45 USD (51 803 pips)
最大連続の勝ち:
4 (154.02 USD)
最大連続利益:
154.02 USD (4)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
77.89%
最大入金額:
4.81%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
-0.51
長いトレード:
21 (63.64%)
短いトレード:
12 (36.36%)
プロフィットファクター:
0.74
期待されたペイオフ:
-4.06 USD
平均利益:
22.55 USD
平均損失:
-32.34 USD
最大連続の負け:
4 (-195.24 USD)
最大連続損失:
-195.24 USD (4)
月間成長:
-16.82%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
134.04 USD
最大の:
261.16 USD (23.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.17% (261.16 USD)
エクイティによる:
4.66% (45.67 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.r 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.r -134
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.r -13K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +72.17 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +154.02 USD
最大連続損失: -195.24 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RockWest-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Relive Trader EA

I make the same signals, using the same bot
  • Bot Relive Trader EA In XAUUSD / Gold
  • Stoploss Always Available
  • Single Trade Entry, Fix Lot
  • Risk Reward 1:2
  • Scalping, Swing And Intraday
  • On Friday, trade close, Before 2-4 Hour
  • Trade on Asia, Euro & Us session
  • Filtered On News

All Question PM, Please Patience For Reply

Regards

Sapa
レビューなし
2025.12.23 17:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 06:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 23:34
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.27 23:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 23:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
