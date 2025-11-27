- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
17 (51.51%)
損失トレード:
16 (48.48%)
ベストトレード:
72.17 USD
最悪のトレード:
-51.38 USD
総利益:
383.41 USD (38 533 pips)
総損失:
-517.45 USD (51 803 pips)
最大連続の勝ち:
4 (154.02 USD)
最大連続利益:
154.02 USD (4)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
77.89%
最大入金額:
4.81%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
-0.51
長いトレード:
21 (63.64%)
短いトレード:
12 (36.36%)
プロフィットファクター:
0.74
期待されたペイオフ:
-4.06 USD
平均利益:
22.55 USD
平均損失:
-32.34 USD
最大連続の負け:
4 (-195.24 USD)
最大連続損失:
-195.24 USD (4)
月間成長:
-16.82%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
134.04 USD
最大の:
261.16 USD (23.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.17% (261.16 USD)
エクイティによる:
4.66% (45.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.r
|-134
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.r
|-13K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +72.17 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +154.02 USD
最大連続損失: -195.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RockWest-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Relive Trader EA
I make the same signals, using the same bot
- Bot Relive Trader EA In XAUUSD / Gold
- Stoploss Always Available
- Single Trade Entry, Fix Lot
- Risk Reward 1:2
- Scalping, Swing And Intraday
- On Friday, trade close, Before 2-4 Hour
- Trade on Asia, Euro & Us session
- Filtered On News
All Question PM, Please Patience For Reply
RegardsSapa
