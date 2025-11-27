- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
33
Transacciones Rentables:
17 (51.51%)
Transacciones Irrentables:
16 (48.48%)
Mejor transacción:
72.17 USD
Peor transacción:
-51.38 USD
Beneficio Bruto:
383.41 USD (38 533 pips)
Pérdidas Brutas:
-517.45 USD (51 803 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (154.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
154.02 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Actividad comercial:
77.89%
Carga máxima del depósito:
4.81%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
-0.51
Transacciones Largas:
21 (63.64%)
Transacciones Cortas:
12 (36.36%)
Factor de Beneficio:
0.74
Beneficio Esperado:
-4.06 USD
Beneficio medio:
22.55 USD
Pérdidas medias:
-32.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-195.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-195.24 USD (4)
Crecimiento al mes:
-16.82%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
134.04 USD
Máxima:
261.16 USD (23.17%)
Reducción relativa:
De balance:
23.17% (261.16 USD)
De fondos:
4.66% (45.67 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.r
|-134
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.r
|-13K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +72.17 USD
Peor transacción: -51 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +154.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -195.24 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RockWest-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Relive Trader EA
I make the same signals, using the same bot
- Bot Relive Trader EA In XAUUSD / Gold
- Stoploss Always Available
- Single Trade Entry, Fix Lot
- Risk Reward 1:2
- Scalping, Swing And Intraday
- On Friday, trade close, Before 2-4 Hour
- Trade on Asia, Euro & Us session
- Filtered On News
All Question PM, Please Patience For Reply
RegardsSapa
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
39 USD al mes
-13%
0
0
USD
USD
866
USD
USD
5
96%
33
51%
78%
0.74
-4.06
USD
USD
23%
1:200