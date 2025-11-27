SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Relive Trader EA
SAPA TAUFIK

Relive Trader EA

SAPA TAUFIK
0 comentarios
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD al mes
incremento desde 2025 -13%
RockWest-Server
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
33
Transacciones Rentables:
17 (51.51%)
Transacciones Irrentables:
16 (48.48%)
Mejor transacción:
72.17 USD
Peor transacción:
-51.38 USD
Beneficio Bruto:
383.41 USD (38 533 pips)
Pérdidas Brutas:
-517.45 USD (51 803 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (154.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
154.02 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Actividad comercial:
77.89%
Carga máxima del depósito:
4.81%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
-0.51
Transacciones Largas:
21 (63.64%)
Transacciones Cortas:
12 (36.36%)
Factor de Beneficio:
0.74
Beneficio Esperado:
-4.06 USD
Beneficio medio:
22.55 USD
Pérdidas medias:
-32.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-195.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-195.24 USD (4)
Crecimiento al mes:
-16.82%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
134.04 USD
Máxima:
261.16 USD (23.17%)
Reducción relativa:
De balance:
23.17% (261.16 USD)
De fondos:
4.66% (45.67 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.r 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.r -134
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.r -13K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +72.17 USD
Peor transacción: -51 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +154.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -195.24 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RockWest-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Relive Trader EA

I make the same signals, using the same bot
  • Bot Relive Trader EA In XAUUSD / Gold
  • Stoploss Always Available
  • Single Trade Entry, Fix Lot
  • Risk Reward 1:2
  • Scalping, Swing And Intraday
  • On Friday, trade close, Before 2-4 Hour
  • Trade on Asia, Euro & Us session
  • Filtered On News

All Question PM, Please Patience For Reply

Regards

Sapa
2025.12.23 17:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 06:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 23:34
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.27 23:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 23:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Relive Trader EA
39 USD al mes
-13%
0
0
USD
866
USD
5
96%
33
51%
78%
0.74
-4.06
USD
23%
1:200
Copiar

