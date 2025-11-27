- 成长
交易:
31
盈利交易:
17 (54.83%)
亏损交易:
14 (45.16%)
最好交易:
72.17 USD
最差交易:
-51.38 USD
毛利:
383.41 USD (38 533 pips)
毛利亏损:
-462.63 USD (46 181 pips)
最大连续赢利:
4 (154.02 USD)
最大连续盈利:
154.02 USD (4)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
77.89%
最大入金加载:
4.81%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
14 小时
采收率:
-0.36
长期交易:
20 (64.52%)
短期交易:
11 (35.48%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-2.56 USD
平均利润:
22.55 USD
平均损失:
-33.05 USD
最大连续失误:
4 (-195.24 USD)
最大连续亏损:
-195.24 USD (4)
每月增长:
-7.91%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
94.44 USD
最大值:
221.56 USD (19.66%)
相对跌幅:
结余:
19.65% (221.48 USD)
净值:
4.66% (45.67 USD)
- 入金加载
- 提取
最好交易: +72.17 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +154.02 USD
最大连续亏损: -195.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RockWest-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Relive Trader EA
I make the same signals, using the same bot
- Bot Relive Trader EA In XAUUSD / Gold
- Stoploss Always Available
- Single Trade Entry, Fix Lot
- Risk Reward 1:2
- Scalping, Swing And Intraday
- On Friday, trade close, Before 2-4 Hour
- Trade on Asia, Euro & Us session
- Filtered On News
All Question PM, Please Patience For Reply
RegardsSapa
没有评论
