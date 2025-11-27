信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Relive Trader EA
SAPA TAUFIK

Relive Trader EA

SAPA TAUFIK
0条评论
5
0 / 0 USD
每月复制 39 USD per 
增长自 2025 -8%
RockWest-Server
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
31
盈利交易:
17 (54.83%)
亏损交易:
14 (45.16%)
最好交易:
72.17 USD
最差交易:
-51.38 USD
毛利:
383.41 USD (38 533 pips)
毛利亏损:
-462.63 USD (46 181 pips)
最大连续赢利:
4 (154.02 USD)
最大连续盈利:
154.02 USD (4)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
77.89%
最大入金加载:
4.81%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
14 小时
采收率:
-0.36
长期交易:
20 (64.52%)
短期交易:
11 (35.48%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-2.56 USD
平均利润:
22.55 USD
平均损失:
-33.05 USD
最大连续失误:
4 (-195.24 USD)
最大连续亏损:
-195.24 USD (4)
每月增长:
-7.91%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
94.44 USD
最大值:
221.56 USD (19.66%)
相对跌幅:
结余:
19.65% (221.48 USD)
净值:
4.66% (45.67 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.r 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.r -79
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.r -7.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +72.17 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +154.02 USD
最大连续亏损: -195.24 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RockWest-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Relive Trader EA

I make the same signals, using the same bot
  • Bot Relive Trader EA In XAUUSD / Gold
  • Stoploss Always Available
  • Single Trade Entry, Fix Lot
  • Risk Reward 1:2
  • Scalping, Swing And Intraday
  • On Friday, trade close, Before 2-4 Hour
  • Trade on Asia, Euro & Us session
  • Filtered On News

All Question PM, Please Patience For Reply

Regards

Sapa
没有评论
2025.12.23 17:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 06:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 23:34
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.27 23:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 23:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
