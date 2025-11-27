- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
49.97 USD
Worst Trade:
-48.31 USD
Profitto lordo:
131.17 USD (13 154 pips)
Perdita lorda:
-65.33 USD (6 496 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (77.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
77.81 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
58.52%
Massimo carico di deposito:
1.01%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
7.32 USD
Profitto medio:
21.86 USD
Perdita media:
-21.78 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-63.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.67 USD (2)
Crescita mensile:
6.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
63.91 USD (5.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.71% (63.83 USD)
Per equità:
4.09% (45.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.r
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.r
|6.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.97 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +77.81 USD
Massima perdita consecutiva: -63.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RockWest-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Relive Trader EA
I make the same signals, using the same bot
- Bot Relive Trader EA In XAUUSD / Gold
- Stoploss Always Available
- Single Trade Entry, Fix Lot
- Risk Reward 1:2
- Scalping, Swing And Intraday
- On Friday, trade close, Before 2-4 Hour
- Trade on Asia, Euro & Us session
- Filtered On News
All Question PM, Please Patience For Reply
RegardsSapa
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
7%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
100%
9
66%
59%
2.00
7.32
USD
USD
6%
1:200