Rizwan Shafi

Scalper Gold

Rizwan Shafi
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 -56%
CorePrimeLtd-Server
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 645
Прибыльных трейдов:
1 600 (60.49%)
Убыточных трейдов:
1 045 (39.51%)
Лучший трейд:
8 676.63 USD
Худший трейд:
-7 604.41 USD
Общая прибыль:
197 976.45 USD (361 978 pips)
Общий убыток:
-183 982.19 USD (367 120 pips)
Макс. серия выигрышей:
194 (734.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
27 645.70 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
27.89%
Макс. загрузка депозита:
322.68%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
47 минут
Фактор восстановления:
0.48
Длинных трейдов:
1 284 (48.54%)
Коротких трейдов:
1 361 (51.46%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
5.29 USD
Средняя прибыль:
123.74 USD
Средний убыток:
-176.06 USD
Макс. серия проигрышей:
113 (-959.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-12 588.41 USD (3)
Прирост в месяц:
-49.15%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
29 169.83 USD (36.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.56% (29 169.83 USD)
По эквити:
92.84% (4 807.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2603
XAUUSD.Zero 22
BTCUSD 15
GCG6 3
XAUUSD.f 1
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -4.2K
XAUUSD.Zero 17K
BTCUSD -693
GCG6 -2
XAUUSD.f 1.8K
GBPUSD -6
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 44K
XAUUSD.Zero 20K
BTCUSD -70K
GCG6 -2
XAUUSD.f 1.8K
GBPUSD -5
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8 676.63 USD
Худший трейд: -7 604 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +734.74 USD
Макс. убыток в серии: -959.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CorePrimeLtd-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Scalper Gold
100 USD в месяц
-56%
0
0
USD
4.9K
USD
9
82%
2 645
60%
28%
1.07
5.29
USD
100%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.