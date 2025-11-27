- Прирост
Всего трейдов:
2 645
Прибыльных трейдов:
1 600 (60.49%)
Убыточных трейдов:
1 045 (39.51%)
Лучший трейд:
8 676.63 USD
Худший трейд:
-7 604.41 USD
Общая прибыль:
197 976.45 USD (361 978 pips)
Общий убыток:
-183 982.19 USD (367 120 pips)
Макс. серия выигрышей:
194 (734.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
27 645.70 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
27.89%
Макс. загрузка депозита:
322.68%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
47 минут
Фактор восстановления:
0.48
Длинных трейдов:
1 284 (48.54%)
Коротких трейдов:
1 361 (51.46%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
5.29 USD
Средняя прибыль:
123.74 USD
Средний убыток:
-176.06 USD
Макс. серия проигрышей:
113 (-959.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-12 588.41 USD (3)
Прирост в месяц:
-49.15%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
29 169.83 USD (36.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.56% (29 169.83 USD)
По эквити:
92.84% (4 807.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2603
|XAUUSD.Zero
|22
|BTCUSD
|15
|GCG6
|3
|XAUUSD.f
|1
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-4.2K
|XAUUSD.Zero
|17K
|BTCUSD
|-693
|GCG6
|-2
|XAUUSD.f
|1.8K
|GBPUSD
|-6
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|44K
|XAUUSD.Zero
|20K
|BTCUSD
|-70K
|GCG6
|-2
|XAUUSD.f
|1.8K
|GBPUSD
|-5
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Лучший трейд: +8 676.63 USD
Худший трейд: -7 604 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +734.74 USD
Макс. убыток в серии: -959.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CorePrimeLtd-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
