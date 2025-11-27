シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Scalper Gold
Rizwan Shafi

Scalper Gold

Rizwan Shafi
レビュー0件
9週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -56%
CorePrimeLtd-Server
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 645
利益トレード:
1 600 (60.49%)
損失トレード:
1 045 (39.51%)
ベストトレード:
8 676.63 USD
最悪のトレード:
-7 604.41 USD
総利益:
197 976.45 USD (361 978 pips)
総損失:
-183 982.19 USD (367 120 pips)
最大連続の勝ち:
194 (734.74 USD)
最大連続利益:
27 645.70 USD (12)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
27.89%
最大入金額:
322.68%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
47 分
リカバリーファクター:
0.48
長いトレード:
1 284 (48.54%)
短いトレード:
1 361 (51.46%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
5.29 USD
平均利益:
123.74 USD
平均損失:
-176.06 USD
最大連続の負け:
113 (-959.06 USD)
最大連続損失:
-12 588.41 USD (3)
月間成長:
-49.15%
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
29 169.83 USD (36.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.56% (29 169.83 USD)
エクイティによる:
92.84% (4 807.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 2603
XAUUSD.Zero 22
BTCUSD 15
GCG6 3
XAUUSD.f 1
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -4.2K
XAUUSD.Zero 17K
BTCUSD -693
GCG6 -2
XAUUSD.f 1.8K
GBPUSD -6
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 44K
XAUUSD.Zero 20K
BTCUSD -70K
GCG6 -2
XAUUSD.f 1.8K
GBPUSD -5
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8 676.63 USD
最悪のトレード: -7 604 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +734.74 USD
最大連続損失: -959.06 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CorePrimeLtd-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.09 22:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 21:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 15:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.09 14:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.09 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 12:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 08:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 11:59
High current drawdown in 67% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 00:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 23:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 14:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
