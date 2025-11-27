- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 645
利益トレード:
1 600 (60.49%)
損失トレード:
1 045 (39.51%)
ベストトレード:
8 676.63 USD
最悪のトレード:
-7 604.41 USD
総利益:
197 976.45 USD (361 978 pips)
総損失:
-183 982.19 USD (367 120 pips)
最大連続の勝ち:
194 (734.74 USD)
最大連続利益:
27 645.70 USD (12)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
27.89%
最大入金額:
322.68%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
47 分
リカバリーファクター:
0.48
長いトレード:
1 284 (48.54%)
短いトレード:
1 361 (51.46%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
5.29 USD
平均利益:
123.74 USD
平均損失:
-176.06 USD
最大連続の負け:
113 (-959.06 USD)
最大連続損失:
-12 588.41 USD (3)
月間成長:
-49.15%
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
29 169.83 USD (36.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.56% (29 169.83 USD)
エクイティによる:
92.84% (4 807.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2603
|XAUUSD.Zero
|22
|BTCUSD
|15
|GCG6
|3
|XAUUSD.f
|1
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-4.2K
|XAUUSD.Zero
|17K
|BTCUSD
|-693
|GCG6
|-2
|XAUUSD.f
|1.8K
|GBPUSD
|-6
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|44K
|XAUUSD.Zero
|20K
|BTCUSD
|-70K
|GCG6
|-2
|XAUUSD.f
|1.8K
|GBPUSD
|-5
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8 676.63 USD
最悪のトレード: -7 604 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +734.74 USD
最大連続損失: -959.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CorePrimeLtd-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
-56%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
9
82%
2 645
60%
28%
1.07
5.29
USD
USD
100%
1:500