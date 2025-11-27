- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 645
盈利交易:
1 600 (60.49%)
亏损交易:
1 045 (39.51%)
最好交易:
8 676.63 USD
最差交易:
-7 604.41 USD
毛利:
197 976.45 USD (361 978 pips)
毛利亏损:
-183 982.19 USD (367 120 pips)
最大连续赢利:
194 (734.74 USD)
最大连续盈利:
27 645.70 USD (12)
夏普比率:
0.02
交易活动:
27.89%
最大入金加载:
322.68%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
45
平均持有时间:
47 分钟
采收率:
0.48
长期交易:
1 284 (48.54%)
短期交易:
1 361 (51.46%)
利润因子:
1.08
预期回报:
5.29 USD
平均利润:
123.74 USD
平均损失:
-176.06 USD
最大连续失误:
113 (-959.06 USD)
最大连续亏损:
-12 588.41 USD (3)
每月增长:
-49.15%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
29 169.83 USD (36.79%)
相对跌幅:
结余:
99.56% (29 169.83 USD)
净值:
92.84% (4 807.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2603
|XAUUSD.Zero
|22
|BTCUSD
|15
|GCG6
|3
|XAUUSD.f
|1
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-4.2K
|XAUUSD.Zero
|17K
|BTCUSD
|-693
|GCG6
|-2
|XAUUSD.f
|1.8K
|GBPUSD
|-6
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|44K
|XAUUSD.Zero
|20K
|BTCUSD
|-70K
|GCG6
|-2
|XAUUSD.f
|1.8K
|GBPUSD
|-5
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8 676.63 USD
最差交易: -7 604 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +734.74 USD
最大连续亏损: -959.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CorePrimeLtd-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
