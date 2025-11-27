SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Scalper Gold
Rizwan Shafi

Scalper Gold

Rizwan Shafi
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -56%
CorePrimeLtd-Server
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 645
Gewinntrades:
1 600 (60.49%)
Verlusttrades:
1 045 (39.51%)
Bester Trade:
8 676.63 USD
Schlechtester Trade:
-7 604.41 USD
Bruttoprofit:
197 976.45 USD (361 978 pips)
Bruttoverlust:
-183 982.19 USD (367 120 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
194 (734.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
27 645.70 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
27.89%
Max deposit load:
322.68%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
45
Durchschn. Haltezeit:
47 Minuten
Erholungsfaktor:
0.48
Long-Positionen:
1 284 (48.54%)
Short-Positionen:
1 361 (51.46%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
5.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
123.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-176.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
113 (-959.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12 588.41 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-49.15%
Algo-Trading:
82%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
29 169.83 USD (36.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.56% (29 169.83 USD)
Kapital:
92.84% (4 807.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 2603
XAUUSD.Zero 22
BTCUSD 15
GCG6 3
XAUUSD.f 1
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -4.2K
XAUUSD.Zero 17K
BTCUSD -693
GCG6 -2
XAUUSD.f 1.8K
GBPUSD -6
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 44K
XAUUSD.Zero 20K
BTCUSD -70K
GCG6 -2
XAUUSD.f 1.8K
GBPUSD -5
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8 676.63 USD
Schlechtester Trade: -7 604 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +734.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -959.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CorePrimeLtd-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.09 22:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 21:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 15:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.09 14:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.09 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 12:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 08:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 11:59
High current drawdown in 67% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 00:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 23:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 14:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Scalper Gold
100 USD pro Monat
-56%
0
0
USD
4.9K
USD
9
82%
2 645
60%
28%
1.07
5.29
USD
100%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.