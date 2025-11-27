SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Scalper Gold
Rizwan Shafi

Scalper Gold

Rizwan Shafi
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 -56%
CorePrimeLtd-Server
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 645
Negociações com lucro:
1 600 (60.49%)
Negociações com perda:
1 045 (39.51%)
Melhor negociação:
8 676.63 USD
Pior negociação:
-7 604.41 USD
Lucro bruto:
197 976.45 USD (361 978 pips)
Perda bruta:
-183 982.19 USD (367 120 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
194 (734.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27 645.70 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
27.89%
Depósito máximo carregado:
322.68%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
47 minutos
Fator de recuperação:
0.48
Negociações longas:
1 284 (48.54%)
Negociações curtas:
1 361 (51.46%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
5.29 USD
Lucro médio:
123.74 USD
Perda média:
-176.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
113 (-959.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12 588.41 USD (3)
Crescimento mensal:
-49.15%
Algotrading:
82%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
29 169.83 USD (36.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.56% (29 169.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
92.84% (4 807.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2603
XAUUSD.Zero 22
BTCUSD 15
GCG6 3
XAUUSD.f 1
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -4.2K
XAUUSD.Zero 17K
BTCUSD -693
GCG6 -2
XAUUSD.f 1.8K
GBPUSD -6
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 44K
XAUUSD.Zero 20K
BTCUSD -70K
GCG6 -2
XAUUSD.f 1.8K
GBPUSD -5
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8 676.63 USD
Pior negociação: -7 604 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +734.74 USD
Máxima perda consecutiva: -959.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CorePrimeLtd-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.09 22:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 21:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 15:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.09 14:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.09 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 12:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 08:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 11:59
High current drawdown in 67% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 00:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 23:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 14:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Scalper Gold
100 USD por mês
-56%
0
0
USD
4.9K
USD
9
82%
2 645
60%
28%
1.07
5.29
USD
100%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.