Feila Mutia Andarwati

EA Gold Snap Medium Risk

Feila Mutia Andarwati
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 8%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
27 (79.41%)
Убыточных трейдов:
7 (20.59%)
Лучший трейд:
4.80 USD
Худший трейд:
-3.10 USD
Общая прибыль:
46.96 USD (4 685 pips)
Общий убыток:
-7.76 USD (739 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (20.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.60 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.73
Торговая активность:
0.15%
Макс. загрузка депозита:
1.91%
Последний трейд:
14 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
8.31
Длинных трейдов:
34 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
6.05
Мат. ожидание:
1.15 USD
Средняя прибыль:
1.74 USD
Средний убыток:
-1.11 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.72 USD (2)
Прирост в месяц:
7.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
4.72 USD (0.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.87% (4.74 USD)
По эквити:
2.70% (14.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sv1 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sv1 39
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sv1 3.9K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.80 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +20.60 USD
Макс. убыток в серии: -4.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 21:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 03:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 23:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 23:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.