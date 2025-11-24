- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
27 (79.41%)
Убыточных трейдов:
7 (20.59%)
Лучший трейд:
4.80 USD
Худший трейд:
-3.10 USD
Общая прибыль:
46.96 USD (4 685 pips)
Общий убыток:
-7.76 USD (739 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (20.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.60 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.73
Торговая активность:
0.15%
Макс. загрузка депозита:
1.91%
Последний трейд:
14 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
8.31
Длинных трейдов:
34 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
6.05
Мат. ожидание:
1.15 USD
Средняя прибыль:
1.74 USD
Средний убыток:
-1.11 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.72 USD (2)
Прирост в месяц:
7.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
4.72 USD (0.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.87% (4.74 USD)
По эквити:
2.70% (14.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sv1
|39
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sv1
|3.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
