- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
27 (79.41%)
損失トレード:
7 (20.59%)
ベストトレード:
4.80 USD
最悪のトレード:
-3.10 USD
総利益:
46.96 USD (4 685 pips)
総損失:
-7.76 USD (739 pips)
最大連続の勝ち:
11 (20.60 USD)
最大連続利益:
20.60 USD (11)
シャープレシオ:
0.73
取引アクティビティ:
0.15%
最大入金額:
1.91%
最近のトレード:
17 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
8.31
長いトレード:
34 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
6.05
期待されたペイオフ:
1.15 USD
平均利益:
1.74 USD
平均損失:
-1.11 USD
最大連続の負け:
2 (-4.72 USD)
最大連続損失:
-4.72 USD (2)
月間成長:
7.84%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 USD
最大の:
4.72 USD (0.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.87% (4.74 USD)
エクイティによる:
2.70% (14.49 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.sv1
|39
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.sv1
|3.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.80 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +20.60 USD
最大連続損失: -4.72 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TrijayaPratamaFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
8%
0
0
USD
USD
539
USD
USD
3
100%
34
79%
0%
6.05
1.15
USD
USD
3%
1:400