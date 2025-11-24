- 자본
- 축소
트레이드:
34
이익 거래:
27 (79.41%)
손실 거래:
7 (20.59%)
최고의 거래:
4.80 USD
최악의 거래:
-3.10 USD
총 수익:
46.96 USD (4 685 pips)
총 손실:
-7.76 USD (739 pips)
연속 최대 이익:
11 (20.60 USD)
연속 최대 이익:
20.60 USD (11)
샤프 비율:
0.73
거래 활동:
0.15%
최대 입금량:
1.91%
최근 거래:
26 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
8.31
롱(주식매수):
34 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
6.05
기대수익:
1.15 USD
평균 이익:
1.74 USD
평균 손실:
-1.11 USD
연속 최대 손실:
2 (-4.72 USD)
연속 최대 손실:
-4.72 USD (2)
월별 성장률:
2.98%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.02 USD
최대한의:
4.72 USD (0.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.87% (4.74 USD)
자본금별:
2.70% (14.49 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.sv1
|39
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.sv1
|3.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.80 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +20.60 USD
연속 최대 손실: -4.72 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TrijayaPratamaFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
