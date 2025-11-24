- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
11 (78.57%)
Loss Trade:
3 (21.43%)
Best Trade:
2.98 USD
Worst Trade:
-0.56 USD
Profitto lordo:
14.89 USD (1 483 pips)
Perdita lorda:
-1.11 USD (95 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (4.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.77 USD (4)
Indice di Sharpe:
1.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
24.18
Long Trade:
14 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
13.41
Profitto previsto:
0.98 USD
Profitto medio:
1.35 USD
Perdita media:
-0.37 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.56 USD (1)
Crescita mensile:
2.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
0.57 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.sv1
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.sv1
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.98 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.77 USD
Massima perdita consecutiva: -0.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
