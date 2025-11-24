- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
27 (79.41%)
Negociações com perda:
7 (20.59%)
Melhor negociação:
4.80 USD
Pior negociação:
-3.10 USD
Lucro bruto:
46.96 USD (4 685 pips)
Perda bruta:
-7.76 USD (739 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (20.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.60 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.73
Atividade de negociação:
0.15%
Depósito máximo carregado:
1.91%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
8.31
Negociações longas:
34 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
6.05
Valor esperado:
1.15 USD
Lucro médio:
1.74 USD
Perda média:
-1.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-4.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.72 USD (2)
Crescimento mensal:
7.84%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 USD
Máximo:
4.72 USD (0.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.87% (4.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.70% (14.49 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.sv1
|39
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.sv1
|3.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
