- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
27 (79.41%)
亏损交易:
7 (20.59%)
最好交易:
4.80 USD
最差交易:
-3.10 USD
毛利:
46.96 USD (4 685 pips)
毛利亏损:
-7.76 USD (739 pips)
最大连续赢利:
11 (20.60 USD)
最大连续盈利:
20.60 USD (11)
夏普比率:
0.73
交易活动:
0.15%
最大入金加载:
1.91%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
8.31
长期交易:
34 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
6.05
预期回报:
1.15 USD
平均利润:
1.74 USD
平均损失:
-1.11 USD
最大连续失误:
2 (-4.72 USD)
最大连续亏损:
-4.72 USD (2)
每月增长:
7.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.02 USD
最大值:
4.72 USD (0.87%)
相对跌幅:
结余:
0.87% (4.74 USD)
净值:
2.70% (14.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sv1
|39
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sv1
|3.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.80 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +20.60 USD
最大连续亏损: -4.72 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TrijayaPratamaFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
8%
0
0
USD
USD
539
USD
USD
3
100%
34
79%
0%
6.05
1.15
USD
USD
3%
1:400