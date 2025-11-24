SignaleKategorien
Feila Mutia Andarwati

EA Gold Snap Medium Risk

Feila Mutia Andarwati
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 8%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
34
Gewinntrades:
27 (79.41%)
Verlusttrades:
7 (20.59%)
Bester Trade:
4.80 USD
Schlechtester Trade:
-3.10 USD
Bruttoprofit:
46.96 USD (4 685 pips)
Bruttoverlust:
-7.76 USD (739 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (20.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.60 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.73
Trading-Aktivität:
0.15%
Max deposit load:
1.91%
Letzter Trade:
18 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
8.31
Long-Positionen:
34 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
6.05
Mathematische Gewinnerwartung:
1.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-4.72 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.72 USD (2)
Wachstum pro Monat :
7.84%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 USD
Maximaler:
4.72 USD (0.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.87% (4.74 USD)
Kapital:
2.70% (14.49 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.sv1 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.sv1 39
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.sv1 3.9K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.80 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.72 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TrijayaPratamaFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 21:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 03:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 23:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 23:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
