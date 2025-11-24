- Прирост
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
33 (47.14%)
Убыточных трейдов:
37 (52.86%)
Лучший трейд:
595.60 USD
Худший трейд:
-551.60 USD
Общая прибыль:
3 856.09 USD (138 396 pips)
Общий убыток:
-6 114.01 USD (166 047 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (1 645.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 645.16 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
3.20%
Макс. загрузка депозита:
21.89%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.52
Длинных трейдов:
48 (68.57%)
Коротких трейдов:
22 (31.43%)
Профит фактор:
0.63
Мат. ожидание:
-32.26 USD
Средняя прибыль:
116.85 USD
Средний убыток:
-165.24 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 370.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 370.12 USD (9)
Прирост в месяц:
8.41%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 273.12 USD
Максимальная:
4 340.46 USD (59.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
8.05% (451.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|TSLA
|4
|AMD
|3
|GOOGL
|3
|MSFT
|1
|AAPL
|1
|AMZN
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-2.3K
|TSLA
|60
|AMD
|0
|GOOGL
|9
|MSFT
|1
|AAPL
|-1
|AMZN
|1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-29K
|TSLA
|593
|AMD
|3
|GOOGL
|902
|MSFT
|97
|AAPL
|-66
|AMZN
|96
Лучший трейд: +595.60 USD
Худший трейд: -552 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +1 645.16 USD
Макс. убыток в серии: -1 370.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real32" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
