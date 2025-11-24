СигналыРазделы
Nabeel Ahmed Khan

Trade Track

Nabeel Ahmed Khan
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
0%
Exness-MT5Real32
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
33 (47.14%)
Убыточных трейдов:
37 (52.86%)
Лучший трейд:
595.60 USD
Худший трейд:
-551.60 USD
Общая прибыль:
3 856.09 USD (138 396 pips)
Общий убыток:
-6 114.01 USD (166 047 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (1 645.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 645.16 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
3.20%
Макс. загрузка депозита:
21.89%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.52
Длинных трейдов:
48 (68.57%)
Коротких трейдов:
22 (31.43%)
Профит фактор:
0.63
Мат. ожидание:
-32.26 USD
Средняя прибыль:
116.85 USD
Средний убыток:
-165.24 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 370.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 370.12 USD (9)
Прирост в месяц:
8.41%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 273.12 USD
Максимальная:
4 340.46 USD (59.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
8.05% (451.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 57
TSLA 4
AMD 3
GOOGL 3
MSFT 1
AAPL 1
AMZN 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -2.3K
TSLA 60
AMD 0
GOOGL 9
MSFT 1
AAPL -1
AMZN 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -29K
TSLA 593
AMD 3
GOOGL 902
MSFT 97
AAPL -66
AMZN 96
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +595.60 USD
Худший трейд: -552 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +1 645.16 USD
Макс. убыток в серии: -1 370.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real32" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.08 09:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 13:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 12:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 14:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 13:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 10:11
Share of trading days is too low
2025.11.25 10:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 15:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
