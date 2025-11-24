シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Trade Track
Nabeel Ahmed Khan

Trade Track

Nabeel Ahmed Khan
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
0%
Exness-MT5Real32
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
70
利益トレード:
33 (47.14%)
損失トレード:
37 (52.86%)
ベストトレード:
595.60 USD
最悪のトレード:
-551.60 USD
総利益:
3 856.09 USD (138 396 pips)
総損失:
-6 114.01 USD (166 047 pips)
最大連続の勝ち:
8 (1 645.16 USD)
最大連続利益:
1 645.16 USD (8)
シャープレシオ:
-0.19
取引アクティビティ:
3.20%
最大入金額:
21.89%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.52
長いトレード:
48 (68.57%)
短いトレード:
22 (31.43%)
プロフィットファクター:
0.63
期待されたペイオフ:
-32.26 USD
平均利益:
116.85 USD
平均損失:
-165.24 USD
最大連続の負け:
9 (-1 370.12 USD)
最大連続損失:
-1 370.12 USD (9)
月間成長:
8.41%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 273.12 USD
最大の:
4 340.46 USD (59.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
8.05% (451.55 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 57
TSLA 4
AMD 3
GOOGL 3
MSFT 1
AAPL 1
AMZN 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -2.3K
TSLA 60
AMD 0
GOOGL 9
MSFT 1
AAPL -1
AMZN 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -29K
TSLA 593
AMD 3
GOOGL 902
MSFT 97
AAPL -66
AMZN 96
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +595.60 USD
最悪のトレード: -552 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +1 645.16 USD
最大連続損失: -1 370.12 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real32"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.12.08 09:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 13:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 12:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 14:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 13:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 10:11
Share of trading days is too low
2025.11.25 10:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 15:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
