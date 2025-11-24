- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
70
利益トレード:
33 (47.14%)
損失トレード:
37 (52.86%)
ベストトレード:
595.60 USD
最悪のトレード:
-551.60 USD
総利益:
3 856.09 USD (138 396 pips)
総損失:
-6 114.01 USD (166 047 pips)
最大連続の勝ち:
8 (1 645.16 USD)
最大連続利益:
1 645.16 USD (8)
シャープレシオ:
-0.19
取引アクティビティ:
3.20%
最大入金額:
21.89%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.52
長いトレード:
48 (68.57%)
短いトレード:
22 (31.43%)
プロフィットファクター:
0.63
期待されたペイオフ:
-32.26 USD
平均利益:
116.85 USD
平均損失:
-165.24 USD
最大連続の負け:
9 (-1 370.12 USD)
最大連続損失:
-1 370.12 USD (9)
月間成長:
8.41%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 273.12 USD
最大の:
4 340.46 USD (59.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
8.05% (451.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|TSLA
|4
|AMD
|3
|GOOGL
|3
|MSFT
|1
|AAPL
|1
|AMZN
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-2.3K
|TSLA
|60
|AMD
|0
|GOOGL
|9
|MSFT
|1
|AAPL
|-1
|AMZN
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-29K
|TSLA
|593
|AMD
|3
|GOOGL
|902
|MSFT
|97
|AAPL
|-66
|AMZN
|96
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +595.60 USD
最悪のトレード: -552 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +1 645.16 USD
最大連続損失: -1 370.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real32"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
