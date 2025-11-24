- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
70
Negociações com lucro:
33 (47.14%)
Negociações com perda:
37 (52.86%)
Melhor negociação:
595.60 USD
Pior negociação:
-551.60 USD
Lucro bruto:
3 856.09 USD (138 396 pips)
Perda bruta:
-6 114.01 USD (166 047 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (1 645.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 645.16 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.19
Atividade de negociação:
3.20%
Depósito máximo carregado:
21.89%
Último negócio:
21 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.52
Negociações longas:
48 (68.57%)
Negociações curtas:
22 (31.43%)
Fator de lucro:
0.63
Valor esperado:
-32.26 USD
Lucro médio:
116.85 USD
Perda média:
-165.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 370.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 370.12 USD (9)
Crescimento mensal:
8.41%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 273.12 USD
Máximo:
4 340.46 USD (59.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.05% (451.55 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|TSLA
|4
|AMD
|3
|GOOGL
|3
|MSFT
|1
|AAPL
|1
|AMZN
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-2.3K
|TSLA
|60
|AMD
|0
|GOOGL
|9
|MSFT
|1
|AAPL
|-1
|AMZN
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-29K
|TSLA
|593
|AMD
|3
|GOOGL
|902
|MSFT
|97
|AAPL
|-66
|AMZN
|96
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +595.60 USD
Pior negociação: -552 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +1 645.16 USD
Máxima perda consecutiva: -1 370.12 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real32" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
178
USD
USD
7
0%
70
47%
3%
0.63
-32.26
USD
USD
8%
1:500