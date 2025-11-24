信号部分
Nabeel Ahmed Khan

Trade Track

Nabeel Ahmed Khan
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
0%
Exness-MT5Real32
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
70
盈利交易:
33 (47.14%)
亏损交易:
37 (52.86%)
最好交易:
595.60 USD
最差交易:
-551.60 USD
毛利:
3 856.09 USD (138 396 pips)
毛利亏损:
-6 114.01 USD (166 047 pips)
最大连续赢利:
8 (1 645.16 USD)
最大连续盈利:
1 645.16 USD (8)
夏普比率:
-0.19
交易活动:
3.20%
最大入金加载:
21.89%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.52
长期交易:
48 (68.57%)
短期交易:
22 (31.43%)
利润因子:
0.63
预期回报:
-32.26 USD
平均利润:
116.85 USD
平均损失:
-165.24 USD
最大连续失误:
9 (-1 370.12 USD)
最大连续亏损:
-1 370.12 USD (9)
每月增长:
8.41%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 273.12 USD
最大值:
4 340.46 USD (59.75%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
8.05% (451.55 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 57
TSLA 4
AMD 3
GOOGL 3
MSFT 1
AAPL 1
AMZN 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -2.3K
TSLA 60
AMD 0
GOOGL 9
MSFT 1
AAPL -1
AMZN 1
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -29K
TSLA 593
AMD 3
GOOGL 902
MSFT 97
AAPL -66
AMZN 96
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +595.60 USD
最差交易: -552 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +1 645.16 USD
最大连续亏损: -1 370.12 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real32 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.08 09:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 13:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 12:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 14:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 13:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 10:11
Share of trading days is too low
2025.11.25 10:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 15:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
