交易:
70
盈利交易:
33 (47.14%)
亏损交易:
37 (52.86%)
最好交易:
595.60 USD
最差交易:
-551.60 USD
毛利:
3 856.09 USD (138 396 pips)
毛利亏损:
-6 114.01 USD (166 047 pips)
最大连续赢利:
8 (1 645.16 USD)
最大连续盈利:
1 645.16 USD (8)
夏普比率:
-0.19
交易活动:
3.20%
最大入金加载:
21.89%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.52
长期交易:
48 (68.57%)
短期交易:
22 (31.43%)
利润因子:
0.63
预期回报:
-32.26 USD
平均利润:
116.85 USD
平均损失:
-165.24 USD
最大连续失误:
9 (-1 370.12 USD)
最大连续亏损:
-1 370.12 USD (9)
每月增长:
8.41%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 273.12 USD
最大值:
4 340.46 USD (59.75%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
8.05% (451.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|TSLA
|4
|AMD
|3
|GOOGL
|3
|MSFT
|1
|AAPL
|1
|AMZN
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-2.3K
|TSLA
|60
|AMD
|0
|GOOGL
|9
|MSFT
|1
|AAPL
|-1
|AMZN
|1
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-29K
|TSLA
|593
|AMD
|3
|GOOGL
|902
|MSFT
|97
|AAPL
|-66
|AMZN
|96
- 入金加载
- 提取
最好交易: +595.60 USD
最差交易: -552 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +1 645.16 USD
最大连续亏损: -1 370.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real32 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
