Nabeel Ahmed Khan

Trade Track

Nabeel Ahmed Khan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
0%
Exness-MT5Real32
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
70
Gewinntrades:
33 (47.14%)
Verlusttrades:
37 (52.86%)
Bester Trade:
595.60 USD
Schlechtester Trade:
-551.60 USD
Bruttoprofit:
3 856.09 USD (138 396 pips)
Bruttoverlust:
-6 114.01 USD (166 047 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (1 645.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 645.16 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.19
Trading-Aktivität:
3.20%
Max deposit load:
21.89%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.52
Long-Positionen:
48 (68.57%)
Short-Positionen:
22 (31.43%)
Profit-Faktor:
0.63
Mathematische Gewinnerwartung:
-32.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
116.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-165.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 370.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 370.12 USD (9)
Wachstum pro Monat :
8.41%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 273.12 USD
Maximaler:
4 340.46 USD (59.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
8.05% (451.55 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 57
TSLA 4
AMD 3
GOOGL 3
MSFT 1
AAPL 1
AMZN 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -2.3K
TSLA 60
AMD 0
GOOGL 9
MSFT 1
AAPL -1
AMZN 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -29K
TSLA 593
AMD 3
GOOGL 902
MSFT 97
AAPL -66
AMZN 96
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +595.60 USD
Schlechtester Trade: -552 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 645.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 370.12 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real32" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.08 09:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 13:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 12:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 14:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 13:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 10:11
Share of trading days is too low
2025.11.25 10:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 15:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
