Nabeel Ahmed Khan

Trade Track

Nabeel Ahmed Khan
0 comentarios
7 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -37%
Exness-MT5Real32
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
84
Transacciones Rentables:
46 (54.76%)
Transacciones Irrentables:
38 (45.24%)
Mejor transacción:
595.60 USD
Peor transacción:
-551.60 USD
Beneficio Bruto:
3 859.15 USD (138 698 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 114.24 USD (166 070 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (3.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 645.16 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.18
Actividad comercial:
3.20%
Carga máxima del depósito:
74.17%
Último trade:
8 minutos
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.52
Transacciones Largas:
62 (73.81%)
Transacciones Cortas:
22 (26.19%)
Factor de Beneficio:
0.63
Beneficio Esperado:
-26.85 USD
Beneficio medio:
83.89 USD
Pérdidas medias:
-160.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 370.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 370.12 USD (9)
Crecimiento al mes:
10.14%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 273.12 USD
Máxima:
4 340.46 USD (59.75%)
Reducción relativa:
De balance:
59.74% (4 340.46 USD)
De fondos:
8.05% (451.55 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 57
TSLA 7
GOOGL 5
AMD 4
ORCL 4
TSM 2
NVDA 2
MSFT 1
AAPL 1
AMZN 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -2.3K
TSLA 61
GOOGL 9
AMD 0
ORCL 1
TSM 0
NVDA 0
MSFT 1
AAPL -1
AMZN 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -29K
TSLA 705
GOOGL 927
AMD 5
ORCL 125
TSM -6
NVDA 21
MSFT 97
AAPL -66
AMZN 96
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +595.60 USD
Peor transacción: -552 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +3.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 370.12 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real32" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.09 15:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.08 09:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 13:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 12:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 14:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 13:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 10:11
Share of trading days is too low
2025.11.25 10:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 15:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
