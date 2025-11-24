СигналыРазделы
Akif Demir

Balik

Akif Demir
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -18%
Harmonic-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
167
Прибыльных трейдов:
106 (63.47%)
Убыточных трейдов:
61 (36.53%)
Лучший трейд:
90.24 USD
Худший трейд:
-186.94 USD
Общая прибыль:
968.70 USD (405 911 pips)
Общий убыток:
-1 077.18 USD (245 284 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (107.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
215.16 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
93.33%
Макс. загрузка депозита:
97.57%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.30
Длинных трейдов:
104 (62.28%)
Коротких трейдов:
63 (37.72%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.65 USD
Средняя прибыль:
9.14 USD
Средний убыток:
-17.66 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-45.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-237.25 USD (5)
Прирост в месяц:
-20.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
108.48 USD
Максимальная:
358.92 USD (42.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.35% (358.92 USD)
По эквити:
44.12% (335.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US100_Spot.hr 36
XAUUSD_.hr 24
GER30_SPOT.hr 15
ETHUSD.hr 10
XAGUSD_.hr 9
EURNZD_.hr 7
US500_SPOT.hr 6
EURUSD_.hr 6
AUDUSD_.hr 5
EURGBP_.hr 5
USDCAD_.hr 5
EURAUD_.hr 4
AUDNZD_.hr 3
NZDUSD_.hr 3
GBPUSD_.hr 3
GBPAUD_.hr 3
AUDJPY_.hr 2
EURJPY_.hr 2
NZDCAD_.hr 2
EURCHF_.hr 2
AUDCAD_.hr 2
NZDCHF_.hr 2
USDJPY_.hr 2
CADCHF_.hr 2
WTI.hr 2
NZDJPY_.hr 1
GBPNZD_.hr 1
AUDCHF_.hr 1
GBPCHF_.hr 1
US30_SPOT.hr 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US100_Spot.hr -149
XAUUSD_.hr 282
GER30_SPOT.hr -49
ETHUSD.hr -34
XAGUSD_.hr 30
EURNZD_.hr -32
US500_SPOT.hr -26
EURUSD_.hr -11
AUDUSD_.hr -9
EURGBP_.hr -45
USDCAD_.hr -74
EURAUD_.hr -2
AUDNZD_.hr 5
NZDUSD_.hr -6
GBPUSD_.hr 20
GBPAUD_.hr -22
AUDJPY_.hr -8
EURJPY_.hr -1
NZDCAD_.hr -3
EURCHF_.hr 8
AUDCAD_.hr 3
NZDCHF_.hr -10
USDJPY_.hr 16
CADCHF_.hr 3
WTI.hr 25
NZDJPY_.hr -6
GBPNZD_.hr -2
AUDCHF_.hr -5
GBPCHF_.hr -9
US30_SPOT.hr 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US100_Spot.hr -43K
XAUUSD_.hr 247K
GER30_SPOT.hr -16K
ETHUSD.hr -21K
XAGUSD_.hr 5.3K
EURNZD_.hr -1.4K
US500_SPOT.hr -5.1K
EURUSD_.hr 23
AUDUSD_.hr -513
EURGBP_.hr -1.5K
USDCAD_.hr -5.6K
EURAUD_.hr 237
AUDNZD_.hr 130
NZDUSD_.hr -474
GBPUSD_.hr 1.2K
GBPAUD_.hr -1.5K
AUDJPY_.hr -1.3K
EURJPY_.hr 83
NZDCAD_.hr -161
EURCHF_.hr 417
AUDCAD_.hr 460
NZDCHF_.hr -405
USDJPY_.hr 519
CADCHF_.hr 223
WTI.hr 1.9K
NZDJPY_.hr -456
GBPNZD_.hr -402
AUDCHF_.hr -405
GBPCHF_.hr -190
US30_SPOT.hr 3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +90.24 USD
Худший трейд: -187 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +107.90 USD
Макс. убыток в серии: -45.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Harmonic-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Şimdilik sadece izliyorum bu hesapta çok aktif olamayacağım.
Нет отзывов
2025.12.24 15:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 10:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.16 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 12:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 10:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 16:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 14:02
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 10:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 13:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 12:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 12:01
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.24 12:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 12:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
