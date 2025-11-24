SignalsSections
Akif Demir

Balik

Akif Demir
0 reviews
5 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 -12%
Harmonic-Server
1:100
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
165
Profit Trades:
106 (64.24%)
Loss Trades:
59 (35.76%)
Best trade:
90.24 USD
Worst trade:
-186.94 USD
Gross Profit:
968.70 USD (405 911 pips)
Gross Loss:
-1 040.43 USD (243 927 pips)
Maximum consecutive wins:
15 (107.90 USD)
Maximal consecutive profit:
215.16 USD (14)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading activity:
93.33%
Max deposit load:
97.57%
Latest trade:
19 hours ago
Trades per week:
44
Avg holding time:
20 hours
Recovery Factor:
-0.22
Long Trades:
102 (61.82%)
Short Trades:
63 (38.18%)
Profit Factor:
0.93
Expected Payoff:
-0.43 USD
Average Profit:
9.14 USD
Average Loss:
-17.63 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-45.99 USD)
Maximal consecutive loss:
-237.25 USD (5)
Monthly growth:
-12.02%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
78.57 USD
Maximal:
329.01 USD (38.82%)
Relative drawdown:
By Balance:
38.82% (329.01 USD)
By Equity:
44.12% (335.96 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
US100_Spot.hr 36
XAUUSD_.hr 24
GER30_SPOT.hr 15
ETHUSD.hr 10
XAGUSD_.hr 9
EURNZD_.hr 7
US500_SPOT.hr 6
EURUSD_.hr 6
AUDUSD_.hr 5
USDCAD_.hr 5
EURAUD_.hr 4
AUDNZD_.hr 3
NZDUSD_.hr 3
EURGBP_.hr 3
GBPUSD_.hr 3
GBPAUD_.hr 3
AUDJPY_.hr 2
EURJPY_.hr 2
NZDCAD_.hr 2
EURCHF_.hr 2
AUDCAD_.hr 2
NZDCHF_.hr 2
USDJPY_.hr 2
CADCHF_.hr 2
WTI.hr 2
NZDJPY_.hr 1
GBPNZD_.hr 1
AUDCHF_.hr 1
GBPCHF_.hr 1
US30_SPOT.hr 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
US100_Spot.hr -149
XAUUSD_.hr 282
GER30_SPOT.hr -49
ETHUSD.hr -34
XAGUSD_.hr 30
EURNZD_.hr -32
US500_SPOT.hr -26
EURUSD_.hr -11
AUDUSD_.hr -9
USDCAD_.hr -74
EURAUD_.hr -2
AUDNZD_.hr 5
NZDUSD_.hr -6
EURGBP_.hr -8
GBPUSD_.hr 20
GBPAUD_.hr -22
AUDJPY_.hr -8
EURJPY_.hr -1
NZDCAD_.hr -3
EURCHF_.hr 8
AUDCAD_.hr 3
NZDCHF_.hr -10
USDJPY_.hr 16
CADCHF_.hr 3
WTI.hr 25
NZDJPY_.hr -6
GBPNZD_.hr -2
AUDCHF_.hr -5
GBPCHF_.hr -9
US30_SPOT.hr 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
US100_Spot.hr -43K
XAUUSD_.hr 247K
GER30_SPOT.hr -16K
ETHUSD.hr -21K
XAGUSD_.hr 5.3K
EURNZD_.hr -1.4K
US500_SPOT.hr -5.1K
EURUSD_.hr 23
AUDUSD_.hr -513
USDCAD_.hr -5.6K
EURAUD_.hr 237
AUDNZD_.hr 130
NZDUSD_.hr -474
EURGBP_.hr -192
GBPUSD_.hr 1.2K
GBPAUD_.hr -1.5K
AUDJPY_.hr -1.3K
EURJPY_.hr 83
NZDCAD_.hr -161
EURCHF_.hr 417
AUDCAD_.hr 460
NZDCHF_.hr -405
USDJPY_.hr 519
CADCHF_.hr 223
WTI.hr 1.9K
NZDJPY_.hr -456
GBPNZD_.hr -402
AUDCHF_.hr -405
GBPCHF_.hr -190
US30_SPOT.hr 3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +90.24 USD
Worst trade: -187 USD
Maximum consecutive wins: 14
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +107.90 USD
Maximal consecutive loss: -45.99 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Harmonic-Server" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Şimdilik sadece izliyorum bu hesapta çok aktif olamayacağım.
No reviews
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 10:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.16 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 12:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 10:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 16:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 14:02
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 10:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 13:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 12:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 12:01
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.24 12:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 12:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
