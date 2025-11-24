SinaisSeções
Akif Demir

Balik

Akif Demir
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -18%
Harmonic-Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
170
Negociações com lucro:
108 (63.52%)
Negociações com perda:
62 (36.47%)
Melhor negociação:
90.24 USD
Pior negociação:
-186.94 USD
Lucro bruto:
975.99 USD (407 168 pips)
Perda bruta:
-1 081.45 USD (245 952 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (107.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
215.16 USD (14)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
94.35%
Depósito máximo carregado:
97.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
-0.29
Negociações longas:
104 (61.18%)
Negociações curtas:
66 (38.82%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-0.62 USD
Lucro médio:
9.04 USD
Perda média:
-17.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-45.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-237.25 USD (5)
Crescimento mensal:
-22.55%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
109.63 USD
Máximo:
360.07 USD (42.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.49% (360.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.12% (335.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US100_Spot.hr 36
XAUUSD_.hr 24
GER30_SPOT.hr 15
ETHUSD.hr 10
XAGUSD_.hr 9
US500_SPOT.hr 7
EURNZD_.hr 7
EURUSD_.hr 6
USDCAD_.hr 6
AUDUSD_.hr 5
EURGBP_.hr 5
EURAUD_.hr 4
AUDNZD_.hr 3
NZDUSD_.hr 3
GBPUSD_.hr 3
GBPAUD_.hr 3
USDJPY_.hr 3
AUDJPY_.hr 2
EURJPY_.hr 2
NZDCAD_.hr 2
EURCHF_.hr 2
AUDCAD_.hr 2
NZDCHF_.hr 2
CADCHF_.hr 2
WTI.hr 2
NZDJPY_.hr 1
GBPNZD_.hr 1
AUDCHF_.hr 1
GBPCHF_.hr 1
US30_SPOT.hr 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US100_Spot.hr -149
XAUUSD_.hr 282
GER30_SPOT.hr -49
ETHUSD.hr -34
XAGUSD_.hr 30
US500_SPOT.hr -22
EURNZD_.hr -32
EURUSD_.hr -11
USDCAD_.hr -70
AUDUSD_.hr -9
EURGBP_.hr -45
EURAUD_.hr -2
AUDNZD_.hr 5
NZDUSD_.hr -6
GBPUSD_.hr 20
GBPAUD_.hr -22
USDJPY_.hr 12
AUDJPY_.hr -8
EURJPY_.hr -1
NZDCAD_.hr -3
EURCHF_.hr 8
AUDCAD_.hr 3
NZDCHF_.hr -10
CADCHF_.hr 3
WTI.hr 25
NZDJPY_.hr -6
GBPNZD_.hr -2
AUDCHF_.hr -5
GBPCHF_.hr -9
US30_SPOT.hr 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US100_Spot.hr -43K
XAUUSD_.hr 247K
GER30_SPOT.hr -16K
ETHUSD.hr -21K
XAGUSD_.hr 5.3K
US500_SPOT.hr -4.3K
EURNZD_.hr -1.4K
EURUSD_.hr 23
USDCAD_.hr -5.1K
AUDUSD_.hr -513
EURGBP_.hr -1.5K
EURAUD_.hr 237
AUDNZD_.hr 130
NZDUSD_.hr -474
GBPUSD_.hr 1.2K
GBPAUD_.hr -1.5K
USDJPY_.hr -149
AUDJPY_.hr -1.3K
EURJPY_.hr 83
NZDCAD_.hr -161
EURCHF_.hr 417
AUDCAD_.hr 460
NZDCHF_.hr -405
CADCHF_.hr 223
WTI.hr 1.9K
NZDJPY_.hr -456
GBPNZD_.hr -402
AUDCHF_.hr -405
GBPCHF_.hr -190
US30_SPOT.hr 3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +90.24 USD
Pior negociação: -187 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +107.90 USD
Máxima perda consecutiva: -45.99 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Harmonic-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Şimdilik sadece izliyorum bu hesapta çok aktif olamayacağım.
2025.12.24 15:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 10:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.16 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 12:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 10:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 16:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 14:02
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 10:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 13:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 12:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 12:01
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.24 12:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 12:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Balik
30 USD por mês
-18%
0
0
USD
492
USD
5
0%
170
63%
94%
0.90
-0.62
USD
44%
1:100
