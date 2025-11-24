信号部分
Akif Demir

Balik

Akif Demir
0条评论
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -18%
Harmonic-Server
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
167
盈利交易:
106 (63.47%)
亏损交易:
61 (36.53%)
最好交易:
90.24 USD
最差交易:
-186.94 USD
毛利:
968.70 USD (405 911 pips)
毛利亏损:
-1 077.18 USD (245 284 pips)
最大连续赢利:
15 (107.90 USD)
最大连续盈利:
215.16 USD (14)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
94.35%
最大入金加载:
97.57%
最近交易:
23 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.30
长期交易:
104 (62.28%)
短期交易:
63 (37.72%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.65 USD
平均利润:
9.14 USD
平均损失:
-17.66 USD
最大连续失误:
7 (-45.99 USD)
最大连续亏损:
-237.25 USD (5)
每月增长:
-20.05%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
108.48 USD
最大值:
358.92 USD (42.35%)
相对跌幅:
结余:
42.35% (358.92 USD)
净值:
44.12% (335.96 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US100_Spot.hr 36
XAUUSD_.hr 24
GER30_SPOT.hr 15
ETHUSD.hr 10
XAGUSD_.hr 9
EURNZD_.hr 7
US500_SPOT.hr 6
EURUSD_.hr 6
AUDUSD_.hr 5
EURGBP_.hr 5
USDCAD_.hr 5
EURAUD_.hr 4
AUDNZD_.hr 3
NZDUSD_.hr 3
GBPUSD_.hr 3
GBPAUD_.hr 3
AUDJPY_.hr 2
EURJPY_.hr 2
NZDCAD_.hr 2
EURCHF_.hr 2
AUDCAD_.hr 2
NZDCHF_.hr 2
USDJPY_.hr 2
CADCHF_.hr 2
WTI.hr 2
NZDJPY_.hr 1
GBPNZD_.hr 1
AUDCHF_.hr 1
GBPCHF_.hr 1
US30_SPOT.hr 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US100_Spot.hr -149
XAUUSD_.hr 282
GER30_SPOT.hr -49
ETHUSD.hr -34
XAGUSD_.hr 30
EURNZD_.hr -32
US500_SPOT.hr -26
EURUSD_.hr -11
AUDUSD_.hr -9
EURGBP_.hr -45
USDCAD_.hr -74
EURAUD_.hr -2
AUDNZD_.hr 5
NZDUSD_.hr -6
GBPUSD_.hr 20
GBPAUD_.hr -22
AUDJPY_.hr -8
EURJPY_.hr -1
NZDCAD_.hr -3
EURCHF_.hr 8
AUDCAD_.hr 3
NZDCHF_.hr -10
USDJPY_.hr 16
CADCHF_.hr 3
WTI.hr 25
NZDJPY_.hr -6
GBPNZD_.hr -2
AUDCHF_.hr -5
GBPCHF_.hr -9
US30_SPOT.hr 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US100_Spot.hr -43K
XAUUSD_.hr 247K
GER30_SPOT.hr -16K
ETHUSD.hr -21K
XAGUSD_.hr 5.3K
EURNZD_.hr -1.4K
US500_SPOT.hr -5.1K
EURUSD_.hr 23
AUDUSD_.hr -513
EURGBP_.hr -1.5K
USDCAD_.hr -5.6K
EURAUD_.hr 237
AUDNZD_.hr 130
NZDUSD_.hr -474
GBPUSD_.hr 1.2K
GBPAUD_.hr -1.5K
AUDJPY_.hr -1.3K
EURJPY_.hr 83
NZDCAD_.hr -161
EURCHF_.hr 417
AUDCAD_.hr 460
NZDCHF_.hr -405
USDJPY_.hr 519
CADCHF_.hr 223
WTI.hr 1.9K
NZDJPY_.hr -456
GBPNZD_.hr -402
AUDCHF_.hr -405
GBPCHF_.hr -190
US30_SPOT.hr 3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +90.24 USD
最差交易: -187 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +107.90 USD
最大连续亏损: -45.99 USD

Şimdilik sadece izliyorum bu hesapta çok aktif olamayacağım.
没有评论
2025.12.24 15:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 10:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.16 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 12:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 10:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 16:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 14:02
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 10:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 13:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 12:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 12:01
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.24 12:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 12:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
