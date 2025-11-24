- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
167
盈利交易:
106 (63.47%)
亏损交易:
61 (36.53%)
最好交易:
90.24 USD
最差交易:
-186.94 USD
毛利:
968.70 USD (405 911 pips)
毛利亏损:
-1 077.18 USD (245 284 pips)
最大连续赢利:
15 (107.90 USD)
最大连续盈利:
215.16 USD (14)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
94.35%
最大入金加载:
97.57%
最近交易:
23 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.30
长期交易:
104 (62.28%)
短期交易:
63 (37.72%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.65 USD
平均利润:
9.14 USD
平均损失:
-17.66 USD
最大连续失误:
7 (-45.99 USD)
最大连续亏损:
-237.25 USD (5)
每月增长:
-20.05%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
108.48 USD
最大值:
358.92 USD (42.35%)
相对跌幅:
结余:
42.35% (358.92 USD)
净值:
44.12% (335.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US100_Spot.hr
|36
|XAUUSD_.hr
|24
|GER30_SPOT.hr
|15
|ETHUSD.hr
|10
|XAGUSD_.hr
|9
|EURNZD_.hr
|7
|US500_SPOT.hr
|6
|EURUSD_.hr
|6
|AUDUSD_.hr
|5
|EURGBP_.hr
|5
|USDCAD_.hr
|5
|EURAUD_.hr
|4
|AUDNZD_.hr
|3
|NZDUSD_.hr
|3
|GBPUSD_.hr
|3
|GBPAUD_.hr
|3
|AUDJPY_.hr
|2
|EURJPY_.hr
|2
|NZDCAD_.hr
|2
|EURCHF_.hr
|2
|AUDCAD_.hr
|2
|NZDCHF_.hr
|2
|USDJPY_.hr
|2
|CADCHF_.hr
|2
|WTI.hr
|2
|NZDJPY_.hr
|1
|GBPNZD_.hr
|1
|AUDCHF_.hr
|1
|GBPCHF_.hr
|1
|US30_SPOT.hr
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US100_Spot.hr
|-149
|XAUUSD_.hr
|282
|GER30_SPOT.hr
|-49
|ETHUSD.hr
|-34
|XAGUSD_.hr
|30
|EURNZD_.hr
|-32
|US500_SPOT.hr
|-26
|EURUSD_.hr
|-11
|AUDUSD_.hr
|-9
|EURGBP_.hr
|-45
|USDCAD_.hr
|-74
|EURAUD_.hr
|-2
|AUDNZD_.hr
|5
|NZDUSD_.hr
|-6
|GBPUSD_.hr
|20
|GBPAUD_.hr
|-22
|AUDJPY_.hr
|-8
|EURJPY_.hr
|-1
|NZDCAD_.hr
|-3
|EURCHF_.hr
|8
|AUDCAD_.hr
|3
|NZDCHF_.hr
|-10
|USDJPY_.hr
|16
|CADCHF_.hr
|3
|WTI.hr
|25
|NZDJPY_.hr
|-6
|GBPNZD_.hr
|-2
|AUDCHF_.hr
|-5
|GBPCHF_.hr
|-9
|US30_SPOT.hr
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US100_Spot.hr
|-43K
|XAUUSD_.hr
|247K
|GER30_SPOT.hr
|-16K
|ETHUSD.hr
|-21K
|XAGUSD_.hr
|5.3K
|EURNZD_.hr
|-1.4K
|US500_SPOT.hr
|-5.1K
|EURUSD_.hr
|23
|AUDUSD_.hr
|-513
|EURGBP_.hr
|-1.5K
|USDCAD_.hr
|-5.6K
|EURAUD_.hr
|237
|AUDNZD_.hr
|130
|NZDUSD_.hr
|-474
|GBPUSD_.hr
|1.2K
|GBPAUD_.hr
|-1.5K
|AUDJPY_.hr
|-1.3K
|EURJPY_.hr
|83
|NZDCAD_.hr
|-161
|EURCHF_.hr
|417
|AUDCAD_.hr
|460
|NZDCHF_.hr
|-405
|USDJPY_.hr
|519
|CADCHF_.hr
|223
|WTI.hr
|1.9K
|NZDJPY_.hr
|-456
|GBPNZD_.hr
|-402
|AUDCHF_.hr
|-405
|GBPCHF_.hr
|-190
|US30_SPOT.hr
|3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +90.24 USD
最差交易: -187 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +107.90 USD
最大连续亏损: -45.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Harmonic-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Şimdilik sadece izliyorum bu hesapta çok aktif olamayacağım.
没有评论
