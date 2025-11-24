SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Balik
Akif Demir

Balik

Akif Demir
0 comentarios
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -18%
Harmonic-Server
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
170
Transacciones Rentables:
108 (63.52%)
Transacciones Irrentables:
62 (36.47%)
Mejor transacción:
90.24 USD
Peor transacción:
-186.94 USD
Beneficio Bruto:
975.99 USD (407 168 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 081.45 USD (245 952 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (107.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
215.16 USD (14)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
94.35%
Carga máxima del depósito:
97.57%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
-0.29
Transacciones Largas:
104 (61.18%)
Transacciones Cortas:
66 (38.82%)
Factor de Beneficio:
0.90
Beneficio Esperado:
-0.62 USD
Beneficio medio:
9.04 USD
Pérdidas medias:
-17.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-45.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-237.25 USD (5)
Crecimiento al mes:
-22.55%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
109.63 USD
Máxima:
360.07 USD (42.49%)
Reducción relativa:
De balance:
42.49% (360.07 USD)
De fondos:
44.12% (335.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US100_Spot.hr 36
XAUUSD_.hr 24
GER30_SPOT.hr 15
ETHUSD.hr 10
XAGUSD_.hr 9
US500_SPOT.hr 7
EURNZD_.hr 7
EURUSD_.hr 6
USDCAD_.hr 6
AUDUSD_.hr 5
EURGBP_.hr 5
EURAUD_.hr 4
AUDNZD_.hr 3
NZDUSD_.hr 3
GBPUSD_.hr 3
GBPAUD_.hr 3
USDJPY_.hr 3
AUDJPY_.hr 2
EURJPY_.hr 2
NZDCAD_.hr 2
EURCHF_.hr 2
AUDCAD_.hr 2
NZDCHF_.hr 2
CADCHF_.hr 2
WTI.hr 2
NZDJPY_.hr 1
GBPNZD_.hr 1
AUDCHF_.hr 1
GBPCHF_.hr 1
US30_SPOT.hr 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US100_Spot.hr -149
XAUUSD_.hr 282
GER30_SPOT.hr -49
ETHUSD.hr -34
XAGUSD_.hr 30
US500_SPOT.hr -22
EURNZD_.hr -32
EURUSD_.hr -11
USDCAD_.hr -70
AUDUSD_.hr -9
EURGBP_.hr -45
EURAUD_.hr -2
AUDNZD_.hr 5
NZDUSD_.hr -6
GBPUSD_.hr 20
GBPAUD_.hr -22
USDJPY_.hr 12
AUDJPY_.hr -8
EURJPY_.hr -1
NZDCAD_.hr -3
EURCHF_.hr 8
AUDCAD_.hr 3
NZDCHF_.hr -10
CADCHF_.hr 3
WTI.hr 25
NZDJPY_.hr -6
GBPNZD_.hr -2
AUDCHF_.hr -5
GBPCHF_.hr -9
US30_SPOT.hr 3
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US100_Spot.hr -43K
XAUUSD_.hr 247K
GER30_SPOT.hr -16K
ETHUSD.hr -21K
XAGUSD_.hr 5.3K
US500_SPOT.hr -4.3K
EURNZD_.hr -1.4K
EURUSD_.hr 23
USDCAD_.hr -5.1K
AUDUSD_.hr -513
EURGBP_.hr -1.5K
EURAUD_.hr 237
AUDNZD_.hr 130
NZDUSD_.hr -474
GBPUSD_.hr 1.2K
GBPAUD_.hr -1.5K
USDJPY_.hr -149
AUDJPY_.hr -1.3K
EURJPY_.hr 83
NZDCAD_.hr -161
EURCHF_.hr 417
AUDCAD_.hr 460
NZDCHF_.hr -405
CADCHF_.hr 223
WTI.hr 1.9K
NZDJPY_.hr -456
GBPNZD_.hr -402
AUDCHF_.hr -405
GBPCHF_.hr -190
US30_SPOT.hr 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +90.24 USD
Peor transacción: -187 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +107.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -45.99 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Harmonic-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Şimdilik sadece izliyorum bu hesapta çok aktif olamayacağım.
No hay comentarios
2025.12.24 15:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 10:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.16 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 12:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 10:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 16:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 14:02
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 10:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 13:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 12:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 12:01
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.24 12:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 12:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
