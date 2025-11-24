- 成長
トレード:
170
利益トレード:
108 (63.52%)
損失トレード:
62 (36.47%)
ベストトレード:
90.24 USD
最悪のトレード:
-186.94 USD
総利益:
975.99 USD (407 168 pips)
総損失:
-1 081.45 USD (245 952 pips)
最大連続の勝ち:
15 (107.90 USD)
最大連続利益:
215.16 USD (14)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
94.35%
最大入金額:
97.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
-0.29
長いトレード:
104 (61.18%)
短いトレード:
66 (38.82%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-0.62 USD
平均利益:
9.04 USD
平均損失:
-17.44 USD
最大連続の負け:
7 (-45.99 USD)
最大連続損失:
-237.25 USD (5)
月間成長:
-22.55%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
109.63 USD
最大の:
360.07 USD (42.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.49% (360.07 USD)
エクイティによる:
44.12% (335.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US100_Spot.hr
|36
|XAUUSD_.hr
|24
|GER30_SPOT.hr
|15
|ETHUSD.hr
|10
|XAGUSD_.hr
|9
|US500_SPOT.hr
|7
|EURNZD_.hr
|7
|EURUSD_.hr
|6
|USDCAD_.hr
|6
|AUDUSD_.hr
|5
|EURGBP_.hr
|5
|EURAUD_.hr
|4
|AUDNZD_.hr
|3
|NZDUSD_.hr
|3
|GBPUSD_.hr
|3
|GBPAUD_.hr
|3
|USDJPY_.hr
|3
|AUDJPY_.hr
|2
|EURJPY_.hr
|2
|NZDCAD_.hr
|2
|EURCHF_.hr
|2
|AUDCAD_.hr
|2
|NZDCHF_.hr
|2
|CADCHF_.hr
|2
|WTI.hr
|2
|NZDJPY_.hr
|1
|GBPNZD_.hr
|1
|AUDCHF_.hr
|1
|GBPCHF_.hr
|1
|US30_SPOT.hr
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US100_Spot.hr
|-149
|XAUUSD_.hr
|282
|GER30_SPOT.hr
|-49
|ETHUSD.hr
|-34
|XAGUSD_.hr
|30
|US500_SPOT.hr
|-22
|EURNZD_.hr
|-32
|EURUSD_.hr
|-11
|USDCAD_.hr
|-70
|AUDUSD_.hr
|-9
|EURGBP_.hr
|-45
|EURAUD_.hr
|-2
|AUDNZD_.hr
|5
|NZDUSD_.hr
|-6
|GBPUSD_.hr
|20
|GBPAUD_.hr
|-22
|USDJPY_.hr
|12
|AUDJPY_.hr
|-8
|EURJPY_.hr
|-1
|NZDCAD_.hr
|-3
|EURCHF_.hr
|8
|AUDCAD_.hr
|3
|NZDCHF_.hr
|-10
|CADCHF_.hr
|3
|WTI.hr
|25
|NZDJPY_.hr
|-6
|GBPNZD_.hr
|-2
|AUDCHF_.hr
|-5
|GBPCHF_.hr
|-9
|US30_SPOT.hr
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US100_Spot.hr
|-43K
|XAUUSD_.hr
|247K
|GER30_SPOT.hr
|-16K
|ETHUSD.hr
|-21K
|XAGUSD_.hr
|5.3K
|US500_SPOT.hr
|-4.3K
|EURNZD_.hr
|-1.4K
|EURUSD_.hr
|23
|USDCAD_.hr
|-5.1K
|AUDUSD_.hr
|-513
|EURGBP_.hr
|-1.5K
|EURAUD_.hr
|237
|AUDNZD_.hr
|130
|NZDUSD_.hr
|-474
|GBPUSD_.hr
|1.2K
|GBPAUD_.hr
|-1.5K
|USDJPY_.hr
|-149
|AUDJPY_.hr
|-1.3K
|EURJPY_.hr
|83
|NZDCAD_.hr
|-161
|EURCHF_.hr
|417
|AUDCAD_.hr
|460
|NZDCHF_.hr
|-405
|CADCHF_.hr
|223
|WTI.hr
|1.9K
|NZDJPY_.hr
|-456
|GBPNZD_.hr
|-402
|AUDCHF_.hr
|-405
|GBPCHF_.hr
|-190
|US30_SPOT.hr
|3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
