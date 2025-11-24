シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Balik
Akif Demir

Balik

Akif Demir
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -18%
Harmonic-Server
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
170
利益トレード:
108 (63.52%)
損失トレード:
62 (36.47%)
ベストトレード:
90.24 USD
最悪のトレード:
-186.94 USD
総利益:
975.99 USD (407 168 pips)
総損失:
-1 081.45 USD (245 952 pips)
最大連続の勝ち:
15 (107.90 USD)
最大連続利益:
215.16 USD (14)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
94.35%
最大入金額:
97.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
-0.29
長いトレード:
104 (61.18%)
短いトレード:
66 (38.82%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-0.62 USD
平均利益:
9.04 USD
平均損失:
-17.44 USD
最大連続の負け:
7 (-45.99 USD)
最大連続損失:
-237.25 USD (5)
月間成長:
-22.55%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
109.63 USD
最大の:
360.07 USD (42.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.49% (360.07 USD)
エクイティによる:
44.12% (335.96 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US100_Spot.hr 36
XAUUSD_.hr 24
GER30_SPOT.hr 15
ETHUSD.hr 10
XAGUSD_.hr 9
US500_SPOT.hr 7
EURNZD_.hr 7
EURUSD_.hr 6
USDCAD_.hr 6
AUDUSD_.hr 5
EURGBP_.hr 5
EURAUD_.hr 4
AUDNZD_.hr 3
NZDUSD_.hr 3
GBPUSD_.hr 3
GBPAUD_.hr 3
USDJPY_.hr 3
AUDJPY_.hr 2
EURJPY_.hr 2
NZDCAD_.hr 2
EURCHF_.hr 2
AUDCAD_.hr 2
NZDCHF_.hr 2
CADCHF_.hr 2
WTI.hr 2
NZDJPY_.hr 1
GBPNZD_.hr 1
AUDCHF_.hr 1
GBPCHF_.hr 1
US30_SPOT.hr 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US100_Spot.hr -149
XAUUSD_.hr 282
GER30_SPOT.hr -49
ETHUSD.hr -34
XAGUSD_.hr 30
US500_SPOT.hr -22
EURNZD_.hr -32
EURUSD_.hr -11
USDCAD_.hr -70
AUDUSD_.hr -9
EURGBP_.hr -45
EURAUD_.hr -2
AUDNZD_.hr 5
NZDUSD_.hr -6
GBPUSD_.hr 20
GBPAUD_.hr -22
USDJPY_.hr 12
AUDJPY_.hr -8
EURJPY_.hr -1
NZDCAD_.hr -3
EURCHF_.hr 8
AUDCAD_.hr 3
NZDCHF_.hr -10
CADCHF_.hr 3
WTI.hr 25
NZDJPY_.hr -6
GBPNZD_.hr -2
AUDCHF_.hr -5
GBPCHF_.hr -9
US30_SPOT.hr 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US100_Spot.hr -43K
XAUUSD_.hr 247K
GER30_SPOT.hr -16K
ETHUSD.hr -21K
XAGUSD_.hr 5.3K
US500_SPOT.hr -4.3K
EURNZD_.hr -1.4K
EURUSD_.hr 23
USDCAD_.hr -5.1K
AUDUSD_.hr -513
EURGBP_.hr -1.5K
EURAUD_.hr 237
AUDNZD_.hr 130
NZDUSD_.hr -474
GBPUSD_.hr 1.2K
GBPAUD_.hr -1.5K
USDJPY_.hr -149
AUDJPY_.hr -1.3K
EURJPY_.hr 83
NZDCAD_.hr -161
EURCHF_.hr 417
AUDCAD_.hr 460
NZDCHF_.hr -405
CADCHF_.hr 223
WTI.hr 1.9K
NZDJPY_.hr -456
GBPNZD_.hr -402
AUDCHF_.hr -405
GBPCHF_.hr -190
US30_SPOT.hr 3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +90.24 USD
最悪のトレード: -187 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +107.90 USD
最大連続損失: -45.99 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Harmonic-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Şimdilik sadece izliyorum bu hesapta çok aktif olamayacağım.
レビューなし
2025.12.24 15:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 10:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.16 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 12:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 10:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 16:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 14:02
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 10:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 13:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 12:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 12:01
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.24 12:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 12:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
