SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Balik
Akif Demir

Balik

Akif Demir
0 Bewertungen
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -15%
Harmonic-Server
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
173
Gewinntrades:
111 (64.16%)
Verlusttrades:
62 (35.84%)
Bester Trade:
90.24 USD
Schlechtester Trade:
-186.94 USD
Bruttoprofit:
992.82 USD (418 076 pips)
Bruttoverlust:
-1 081.45 USD (245 952 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (107.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
215.16 USD (14)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
94.35%
Max deposit load:
97.57%
Letzter Trade:
51 Minuten
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.25
Long-Positionen:
106 (61.27%)
Short-Positionen:
67 (38.73%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-45.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-237.25 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-13.36%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
109.63 USD
Maximaler:
360.07 USD (42.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.49% (360.07 USD)
Kapital:
44.12% (335.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US100_Spot.hr 37
XAUUSD_.hr 26
GER30_SPOT.hr 15
ETHUSD.hr 10
XAGUSD_.hr 9
US500_SPOT.hr 7
EURNZD_.hr 7
EURUSD_.hr 6
USDCAD_.hr 6
AUDUSD_.hr 5
EURGBP_.hr 5
EURAUD_.hr 4
AUDNZD_.hr 3
NZDUSD_.hr 3
GBPUSD_.hr 3
GBPAUD_.hr 3
USDJPY_.hr 3
AUDJPY_.hr 2
EURJPY_.hr 2
NZDCAD_.hr 2
EURCHF_.hr 2
AUDCAD_.hr 2
NZDCHF_.hr 2
CADCHF_.hr 2
WTI.hr 2
NZDJPY_.hr 1
GBPNZD_.hr 1
AUDCHF_.hr 1
GBPCHF_.hr 1
US30_SPOT.hr 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US100_Spot.hr -145
XAUUSD_.hr 295
GER30_SPOT.hr -49
ETHUSD.hr -34
XAGUSD_.hr 30
US500_SPOT.hr -22
EURNZD_.hr -32
EURUSD_.hr -11
USDCAD_.hr -70
AUDUSD_.hr -9
EURGBP_.hr -45
EURAUD_.hr -2
AUDNZD_.hr 5
NZDUSD_.hr -6
GBPUSD_.hr 20
GBPAUD_.hr -22
USDJPY_.hr 12
AUDJPY_.hr -8
EURJPY_.hr -1
NZDCAD_.hr -3
EURCHF_.hr 8
AUDCAD_.hr 3
NZDCHF_.hr -10
CADCHF_.hr 3
WTI.hr 25
NZDJPY_.hr -6
GBPNZD_.hr -2
AUDCHF_.hr -5
GBPCHF_.hr -9
US30_SPOT.hr 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US100_Spot.hr -41K
XAUUSD_.hr 256K
GER30_SPOT.hr -16K
ETHUSD.hr -21K
XAGUSD_.hr 5.3K
US500_SPOT.hr -4.3K
EURNZD_.hr -1.4K
EURUSD_.hr 23
USDCAD_.hr -5.1K
AUDUSD_.hr -513
EURGBP_.hr -1.5K
EURAUD_.hr 237
AUDNZD_.hr 130
NZDUSD_.hr -474
GBPUSD_.hr 1.2K
GBPAUD_.hr -1.5K
USDJPY_.hr -149
AUDJPY_.hr -1.3K
EURJPY_.hr 83
NZDCAD_.hr -161
EURCHF_.hr 417
AUDCAD_.hr 460
NZDCHF_.hr -405
CADCHF_.hr 223
WTI.hr 1.9K
NZDJPY_.hr -456
GBPNZD_.hr -402
AUDCHF_.hr -405
GBPCHF_.hr -190
US30_SPOT.hr 3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +90.24 USD
Schlechtester Trade: -187 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +107.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -45.99 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Harmonic-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Şimdilik sadece izliyorum bu hesapta çok aktif olamayacağım.
Keine Bewertungen
2025.12.24 15:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 10:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.16 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 12:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 10:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 16:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 14:02
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 10:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 13:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 12:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 12:01
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.24 12:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 12:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Balik
30 USD pro Monat
-15%
0
0
USD
508
USD
6
0%
173
64%
94%
0.91
-0.51
USD
44%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.