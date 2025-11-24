- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
96
Прибыльных трейдов:
80 (83.33%)
Убыточных трейдов:
16 (16.67%)
Лучший трейд:
53.77 USD
Худший трейд:
-27.34 USD
Общая прибыль:
1 240.37 USD (123 996 pips)
Общий убыток:
-162.13 USD (16 206 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (234.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
248.42 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.67
Торговая активность:
68.57%
Макс. загрузка депозита:
8.14%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
25.32
Длинных трейдов:
45 (46.88%)
Коротких трейдов:
51 (53.13%)
Профит фактор:
7.65
Мат. ожидание:
11.23 USD
Средняя прибыль:
15.50 USD
Средний убыток:
-10.13 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-42.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.59 USD (2)
Прирост в месяц:
132.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
42.59 USD (3.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.16% (42.59 USD)
По эквити:
23.22% (234.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|WTI
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.1K
|WTI
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|107K
|WTI
|758
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +53.77 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +234.84 USD
Макс. убыток в серии: -42.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ATFXGM18-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This is a really good strategy, feel free to subscribe.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
200 USD в месяц
163%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
6
0%
96
83%
69%
7.65
11.23
USD
USD
23%
1:100