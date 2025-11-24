СигналыРазделы
Nu Er A Bo La Ai He Shuang Xi Nan

HelloTrade

Nu Er A Bo La Ai He Shuang Xi Nan
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 200 USD в месяц
прирост с 2025 163%
ATFXGM18-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
96
Прибыльных трейдов:
80 (83.33%)
Убыточных трейдов:
16 (16.67%)
Лучший трейд:
53.77 USD
Худший трейд:
-27.34 USD
Общая прибыль:
1 240.37 USD (123 996 pips)
Общий убыток:
-162.13 USD (16 206 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (234.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
248.42 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.67
Торговая активность:
68.57%
Макс. загрузка депозита:
8.14%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
25.32
Длинных трейдов:
45 (46.88%)
Коротких трейдов:
51 (53.13%)
Профит фактор:
7.65
Мат. ожидание:
11.23 USD
Средняя прибыль:
15.50 USD
Средний убыток:
-10.13 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-42.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.59 USD (2)
Прирост в месяц:
132.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
42.59 USD (3.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.16% (42.59 USD)
По эквити:
23.22% (234.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 95
WTI 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.1K
WTI 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 107K
WTI 758
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +53.77 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +234.84 USD
Макс. убыток в серии: -42.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ATFXGM18-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This is a really good strategy, feel free to subscribe.
Нет отзывов
2025.12.18 11:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 10:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 16:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 16:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 12:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 12:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HelloTrade
200 USD в месяц
163%
0
0
USD
1.2K
USD
6
0%
96
83%
69%
7.65
11.23
USD
23%
1:100
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.