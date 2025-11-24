SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / HelloTrade
Nu Er A Bo La Ai He Shuang Xi Nan

HelloTrade

Nu Er A Bo La Ai He Shuang Xi Nan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 200 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 166%
ATFXGM18-Live
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
97
Gewinntrades:
81 (83.50%)
Verlusttrades:
16 (16.49%)
Bester Trade:
53.77 USD
Schlechtester Trade:
-27.34 USD
Bruttoprofit:
1 256.58 USD (125 617 pips)
Bruttoverlust:
-162.13 USD (16 206 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (234.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
248.42 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.67
Trading-Aktivität:
63.62%
Max deposit load:
8.14%
Letzter Trade:
19 Minuten
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
25.70
Long-Positionen:
46 (47.42%)
Short-Positionen:
51 (52.58%)
Profit-Faktor:
7.75
Mathematische Gewinnerwartung:
11.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-42.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-42.59 USD (2)
Wachstum pro Monat :
137.19%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
42.59 USD (3.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.16% (42.59 USD)
Kapital:
23.22% (234.67 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 96
WTI 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
WTI 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 109K
WTI 758
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +53.77 USD
Schlechtester Trade: -27 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +234.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -42.59 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ATFXGM18-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

This is a really good strategy, feel free to subscribe.
Keine Bewertungen
2025.12.18 11:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 10:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 16:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 16:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 12:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 12:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
HelloTrade
200 USD pro Monat
166%
0
0
USD
1K
USD
6
0%
97
83%
64%
7.75
11.28
USD
23%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.