SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / HelloTrade
Nu Er A Bo La Ai He Shuang Xi Nan

HelloTrade

Nu Er A Bo La Ai He Shuang Xi Nan
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 200 USD por mês
crescimento desde 2025 166%
ATFXGM18-Live
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
97
Negociações com lucro:
81 (83.50%)
Negociações com perda:
16 (16.49%)
Melhor negociação:
53.77 USD
Pior negociação:
-27.34 USD
Lucro bruto:
1 256.58 USD (125 617 pips)
Perda bruta:
-162.13 USD (16 206 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (234.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
248.42 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.67
Atividade de negociação:
63.62%
Depósito máximo carregado:
8.14%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
25.70
Negociações longas:
46 (47.42%)
Negociações curtas:
51 (52.58%)
Fator de lucro:
7.75
Valor esperado:
11.28 USD
Lucro médio:
15.51 USD
Perda média:
-10.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-42.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-42.59 USD (2)
Crescimento mensal:
140.24%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
42.59 USD (3.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.16% (42.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.22% (234.67 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 96
WTI 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.1K
WTI 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 109K
WTI 758
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +53.77 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +234.84 USD
Máxima perda consecutiva: -42.59 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ATFXGM18-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

This is a really good strategy, feel free to subscribe.
Sem comentários
2025.12.18 11:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 10:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 16:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 16:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 12:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 12:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
HelloTrade
200 USD por mês
166%
0
0
USD
1.2K
USD
6
0%
97
83%
64%
7.75
11.28
USD
23%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.