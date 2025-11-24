- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
12 (92.30%)
Loss Trade:
1 (7.69%)
Best Trade:
34.49 USD
Worst Trade:
-3.05 USD
Profitto lordo:
152.67 USD (15 259 pips)
Perdita lorda:
-3.05 USD (304 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (95.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95.29 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
49.06
Long Trade:
4 (30.77%)
Short Trade:
9 (69.23%)
Fattore di profitto:
50.06
Profitto previsto:
11.51 USD
Profitto medio:
12.72 USD
Perdita media:
-3.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.05 USD (1)
Crescita mensile:
15.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.05 USD (0.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|150
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.49 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +95.29 USD
Massima perdita consecutiva: -3.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ATFXGM18-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
