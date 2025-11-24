- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
96
盈利交易:
80 (83.33%)
亏损交易:
16 (16.67%)
最好交易:
53.77 USD
最差交易:
-27.34 USD
毛利:
1 240.37 USD (123 996 pips)
毛利亏损:
-162.13 USD (16 206 pips)
最大连续赢利:
18 (234.84 USD)
最大连续盈利:
248.42 USD (8)
夏普比率:
0.67
交易活动:
68.57%
最大入金加载:
8.14%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
25
平均持有时间:
11 小时
采收率:
25.32
长期交易:
45 (46.88%)
短期交易:
51 (53.13%)
利润因子:
7.65
预期回报:
11.23 USD
平均利润:
15.50 USD
平均损失:
-10.13 USD
最大连续失误:
2 (-42.59 USD)
最大连续亏损:
-42.59 USD (2)
每月增长:
132.92%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
42.59 USD (3.73%)
相对跌幅:
结余:
4.16% (42.59 USD)
净值:
23.22% (234.67 USD)
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ATFXGM18-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
This is a really good strategy, feel free to subscribe.
