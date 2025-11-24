- 成長
トレード:
97
利益トレード:
81 (83.50%)
損失トレード:
16 (16.49%)
ベストトレード:
53.77 USD
最悪のトレード:
-27.34 USD
総利益:
1 256.58 USD (125 617 pips)
総損失:
-162.13 USD (16 206 pips)
最大連続の勝ち:
18 (234.84 USD)
最大連続利益:
248.42 USD (8)
シャープレシオ:
0.67
取引アクティビティ:
63.62%
最大入金額:
8.14%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
25.70
長いトレード:
46 (47.42%)
短いトレード:
51 (52.58%)
プロフィットファクター:
7.75
期待されたペイオフ:
11.28 USD
平均利益:
15.51 USD
平均損失:
-10.13 USD
最大連続の負け:
2 (-42.59 USD)
最大連続損失:
-42.59 USD (2)
月間成長:
137.19%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
42.59 USD (3.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.16% (42.59 USD)
エクイティによる:
23.22% (234.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|WTI
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.1K
|WTI
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|109K
|WTI
|758
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +53.77 USD
最悪のトレード: -27 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +234.84 USD
最大連続損失: -42.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ATFXGM18-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
