Widiyansyah Muhammad Kahfi

WIDIMAX

Widiyansyah Muhammad Kahfi
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 70%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
281
Прибыльных трейдов:
232 (82.56%)
Убыточных трейдов:
49 (17.44%)
Лучший трейд:
2 054.00 USD
Худший трейд:
-2 737.00 USD
Общая прибыль:
40 921.87 USD (192 294 pips)
Общий убыток:
-12 950.90 USD (63 546 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (12 224.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 224.77 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
30.59%
Макс. загрузка депозита:
1.49%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
7.33
Длинных трейдов:
172 (61.21%)
Коротких трейдов:
109 (38.79%)
Профит фактор:
3.16
Мат. ожидание:
99.54 USD
Средняя прибыль:
176.39 USD
Средний убыток:
-264.30 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3 784.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 784.00 USD (3)
Прирост в месяц:
11.33%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 594.10 USD
Максимальная:
3 814.00 USD (7.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.44% (3 809.00 USD)
По эквити:
8.86% (5 584.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.dmb 278
GBPUSD.dmb 2
USDJPY.dmb 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.dmb 28K
GBPUSD.dmb -235
USDJPY.dmb 13
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.dmb 129K
GBPUSD.dmb -450
USDJPY.dmb 81
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 054.00 USD
Худший трейд: -2 737 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +12 224.77 USD
Макс. убыток в серии: -3 784.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PTDidiMaxBerjangka-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 18:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.16 06:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 19:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 16:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 05:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 05:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 05:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 04:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 04:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
