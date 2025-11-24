- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
281
Прибыльных трейдов:
232 (82.56%)
Убыточных трейдов:
49 (17.44%)
Лучший трейд:
2 054.00 USD
Худший трейд:
-2 737.00 USD
Общая прибыль:
40 921.87 USD (192 294 pips)
Общий убыток:
-12 950.90 USD (63 546 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (12 224.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 224.77 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
30.59%
Макс. загрузка депозита:
1.49%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
7.33
Длинных трейдов:
172 (61.21%)
Коротких трейдов:
109 (38.79%)
Профит фактор:
3.16
Мат. ожидание:
99.54 USD
Средняя прибыль:
176.39 USD
Средний убыток:
-264.30 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3 784.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 784.00 USD (3)
Прирост в месяц:
11.33%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 594.10 USD
Максимальная:
3 814.00 USD (7.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.44% (3 809.00 USD)
По эквити:
8.86% (5 584.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|278
|GBPUSD.dmb
|2
|USDJPY.dmb
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.dmb
|28K
|GBPUSD.dmb
|-235
|USDJPY.dmb
|13
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.dmb
|129K
|GBPUSD.dmb
|-450
|USDJPY.dmb
|81
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 054.00 USD
Худший трейд: -2 737 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +12 224.77 USD
Макс. убыток в серии: -3 784.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PTDidiMaxBerjangka-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
70%
0
0
USD
USD
63K
USD
USD
12
0%
281
82%
31%
3.15
99.54
USD
USD
9%
1:100