Widiyansyah Muhammad Kahfi

WIDIMAX

Widiyansyah Muhammad Kahfi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 70%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
285
Gewinntrades:
233 (81.75%)
Verlusttrades:
52 (18.25%)
Bester Trade:
2 054.00 USD
Schlechtester Trade:
-2 737.00 USD
Bruttoprofit:
41 049.67 USD (192 720 pips)
Bruttoverlust:
-13 160.50 USD (65 185 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (12 224.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
12 224.77 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
37.99%
Max deposit load:
1.49%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
7.31
Long-Positionen:
172 (60.35%)
Short-Positionen:
113 (39.65%)
Profit-Faktor:
3.12
Mathematische Gewinnerwartung:
97.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
176.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-253.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-3 784.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 784.00 USD (3)
Wachstum pro Monat :
8.82%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 594.10 USD
Maximaler:
3 814.00 USD (7.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.44% (3 809.00 USD)
Kapital:
10.30% (6 537.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.dmb 282
GBPUSD.dmb 2
USDJPY.dmb 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.dmb 28K
GBPUSD.dmb -235
USDJPY.dmb 13
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.dmb 128K
GBPUSD.dmb -450
USDJPY.dmb 81
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 054.00 USD
Schlechtester Trade: -2 737 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12 224.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 784.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PTDidiMaxBerjangka-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.26 16:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 18:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.16 06:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 19:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 16:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 05:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 05:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 05:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 04:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 04:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
